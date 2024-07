Da so športniki v olimpijskem letu pripravljeni najbolje v svoji karieri, potrjujejo številni letošnji atletski mejniki. Za enega od njih je poskrbela Jaroslava Mahučih. Ukrajinska skakalka v višino je na mitingu v Parizu zrušila 37 let star svetovni rekord Bolgarke Štefke Kostadinove, ki je na svetovnem prvenstvu na olimpijskem stadionu v Rimu, kjer so letos potekali boji za naslove evropskih prvakov, preskočila 209 cm. Zanimivo je, da je Ukrajinka sploh prvič skakala na višini novega svetovnega rekorda ter ga takoj preskočila.

Trener ji je odsvetoval naskok na svetovni rekord

Štefka Kostadinova je imela četrti najstarejši rekord v atletiki med atletinjami, starejše imajo le Čehinja Jarmila Kratochvilova na 800 m iz leta 1983, Nemka Marita Koch na 400 m iz leta 1985 in Rusinja Natalija Lisovskaja v suvanju krogle iz 7. junija 1987. Ena najboljših skakalk v višino v zgodovini Blanka Vlašić je skušala rekordno znamko Bolgarke v svoji karieri preskočiti več desetkrat, toda podviga ni dosegla. Hrvatica je bila zvezda številnih največjih mitingov in prvenstev, kjer so njen svetovni rekord napovedovali po tekočem traku. Jaroslava Mahučih je do njega prišla iz ozadja, saj nihče ni pričakoval, da bo izboljšala »nedotakljivi« rekord.

Enega dveh svetovnih rekordov na omenjenem mitingu (Kenijka Faith Kipyegon je v teku na 1500 m s časom 3:49,04 izboljšala svojo najboljšo znamko) se je odvil na stadionu Charlety in ne na Stade de France, kjer bodo v predmestju francoske prestolnice St. Denisu čez dva tedna potekali boji za olimpijska odličja v kraljici športov. Na olimpijskih igrah po trofejna 22-letna skakalka prva favoritinja. »Ko sem preskočila 207 cm in za centimeter izboljšala osebni rekord, sem bila zelo srečna. Trener mi je odsvetoval, da bi skakala naprej, saj je opozoril, da se bližajo olimpijske igre, da ne bi izgubljala preveč energije. Ker sem imela že pred prihodom na tekmo zelo dober občutek, sem si rekla, da bom vsaj enkrat poskusila doseči svetovni rekord. Izvedla sem svoj daleč najboljši skok življenja,« je pojasnila Jaroslava Mahučih.

Na evropskih prvenstvih v zadnjih letih neporažena

Ukrajinka pri 22 letih sodi med mlade atletinje, pred katerimi je izjemna športna prihodnost. Z atletiko se je začela ukvarjati pri 13 letih. Svoj talent je potrdila le dve leti kasneje, ko je pri 15 letih preskočila 192 cm ter v Nairobiju postala svetovna prvakinja v konkurenci do 18 let. Z dosežkom je postavila neuradni svetovni rekord v konkurenci do 15 let ter izenačila rekord prvenstev, ki ga je imela dotlej osamljena v lasti njena rojakinja Irina Kovalenko. Nekaj tednov po uspehu v Keniji se je Jaroslava Mahučih izkazala v Györu, kjer je z dosežkom 189 cm zmagala na olimpijskem festivalu evropske mladine. Uspehe v mladinski konkurenci je nova svetovna rekorderka nadaljevala pred šestimi leti v Münchnu, kjer je na evropskem prvenstvu s preskočenimi 194 cm najbližjo zasledovalko prehitela kar za 10 cm. Istega leta je popravila osebni rekord na 196 cm, kar je bil izenačen svetovni rekord do 18 let, naslednje leto pa je preskočila 199 cm, kar je bil novi svetovni rekord do 20 let.

Jaroslava Mahučih je hitro napredovala ter januarja v Lvovu skočila 201 cm ter popravila rekord do 20 let. Leto kasneje je v Banski Bistrici v dvorani preskočila 206 cm ter postavila ukrajinski rekord. V članski konkurenci je atletinja iz Dnipra zelo uspešna na velikih tekmovanji. Na olimpijskih igrah pred tremi leti v Tokiu je bila tretja, dvema srebrnima kolajnama s svetovnih prvenstev pa je lani v Budimpešti dodala zlato kolajno. Na evropskih prvenstvih je v zadnjih letih neporažena, saj je dvakratna prvakinja na prostem in v dvorani, v svoji izjemni zbirki pa ima še po eno zlato in srebrno kolajno s svetovnih dvoranskih prvenstev.

