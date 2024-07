Fernandez je na družbenem omrežju objavil videoposnetek, na katerem več igralcev proslavlja zmago Argentine proti Kolumbiji na Copi America.

»Iskreno se želim opravičiti za videoposnetek,« je dejal Fernández v izjavi. »Pesem vsebuje zelo žaljiv jezik in za te besede ni prav nobenega izgovora. Nasprotujem vsakršni diskriminaciji in se opravičujem, ker me je zaneslo med našim praznovanjem. Ta video in te besede ne odražajo mojega prepričanja ali značaja.«

Pri Francoski nogometni zvezi (FFF) so zaradi izpada že pred Fernandezovim opravičilom napovedali pritožbo: »Predsednik Francoske nogometne zveze Phillipe Diallo najostreje obsoja nesprejemljive rasistične in diskriminatorne opazke, ki so bile izrečene na račun igralcev francoske ekipe,« so zapisali. Diallo se je poleg tega pritožil tudi pri svetovni nogometni zvezi Fifa.

Njihov tiskovni predstavnik za CNN potrdil, da so seznanjeni s posnetkom. »Fifa ostro obsoja vsako obliko diskriminacije,« je povedal.

Na rasistični izpad je sicr prvi opozoril francoski reprezentant David Fofana, sicer Fernandezov soigralec pri Chelseaju. Na svojem profilu na instagramu je ob videu pripisal: »Nogomet leta 2024: neovirani rasizem.«