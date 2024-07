Modrić tudi v naslednji sezoni z Realom

Hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić je podaljšal pogodbo z Realom iz Madrida še za eno sezono. Podpis 38-letnega Hrvata so danes potrdili tudi v upravi zmagovalcev lige prvakov, kjer so Modrića označili za legendo Reala in svetovnega nogometa.