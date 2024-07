Ministrstvo v Seulu je poudarilo, da se je med večmesečnimi prizadevanji Pjongjanga za okrepitev obrambe na demilitariziranem območju, ki je že sedaj eno najbolj miniranih območij na svetu, eksplodiralo najmanj deset min, ki so terjale številne žrtve med vojaki.

Po podatkih Seula za te naloge mobilizirani severnokorejski vojaki živijo v neustreznih barakah brez prostih dni ali menjave službe, v povprečju pa delajo 12 do 13 ur na dan. Ministrstvo je ob tem objavilo tudi fotografijo vojakov, ki nosijo kolega na nosilih.

Po navedbah Seula se zato južnokorejski vojaki pripravljajo na prebege severnokorejskih vojakov, ki delajo v slabih razmerah, pa tudi na nadaljnje morebitne vdore na jug. Seul trdi, da so severnokorejski vojaki v zadnjih mesecih že večkrat prečkali mejo, verjetno sicer slučajno med deli za okrepitev varovanja meje.

Odnosi so na eni najnižjih točk v zadnjih letih

Odnosi med Severno in Južno Korejo so na eni najnižjih točk v zadnjih letih, potem ko je severnokorejski voditelj Kim Jong-un v začetku leta razglasil Južno Korejo za glavnega sovražnika in opustil sodelovanje v agencijah, ki se zavzemajo za njuno ponovno združitev, hkrati pa okrepil varnost ob meji.

Severna Koreja je letos tudi povečala število preizkusov orožja, medtem ko se vse bolj zbližuje z Rusijo. Seul severno sosedo obtožuje, da Moskvi dobavlja orožje za vojno v Ukrajini, kar pa Pjongjang zanika.