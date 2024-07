29-letna voznica, državljanka Albanije, je zaradi nepremišljenega prehitevanja trčila v avtomobil, v katerem je 21-letni Stipe peljal svojo 19-letno sestro Kate, ki se je ob začetku študijskih počitnic vračala domov.

Trčenje je bilo tako hudo, da je družina izgubila dva otroka, 29-letno Albanko pa je sodnik 12. aprila poslal v pripor.

Kot priporni razlog so navedli begosumnost, in čeprav, kot je v sklepu o odpravi pripora napisala sodnica, ta še vedno obstaja, so povzročiteljico tragedije 10. julija izpustili v zameno za 70.000 evrov varščine.

»Priporni razlog še vedno obstaja. Obtožena je namreč državljanka Albanije in na Hrvaškem nima ne družine ne poslovnih vezi. Če ji pripor odpravimo, bo lahko Hrvaško zapustila in neovirano živela in delala v Albaniji, ki ni članica EU in ni dolžna izročati svojih državljanov.

Kljub temu senat glede na dejstvo, da je bila obtoženka v preiskovalnem priporu od 12. aprila 2024, torej skoraj tri mesece, meni, da je enak namen, zaradi katerega je bil pripor podaljšan, mogoče doseči tudi z milejšimi ukrepi, in sicer z določitvijo varščine v višini 70.000 evrov v gotovini, ki lahko v primeru plačila nadomesti preiskovalni pripor,« povzemajo sklep sodišča hrvaški mediji.

Ogorčena družina žrtev je zato sprožila peticijo, s katero zahteva pravico za Stjepana in Katarino. Zbrali so več kot 3000 podpisov.

Brat preminulih sorojencev je ogorčenje nad odločitvijo sodišča izrazil v daljši objavi na facebooku. Med drugim je zapisal: »Oprostite, sodnica, vendar ne razumemo! Pripor je bil določen zaradi begosumnosti in izogibanja odgovornosti; kako je mogoče, da te nevarnosti ni več? Varščina ne zagotavlja, da ta oseba ne bo nezakonito pobegnila in zapustila države. Ta odločitev ne pomeni varnosti ne pravice, temveč ji omogoča izogibanje odgovornosti!

Tragični dogodek ne sme ostati neopažen in brez pravične kazni! Zahtevamo pravico za naša bližnja in primerno kazen za obtoženo, da se takšne tragedije ne bi ponovile. Nič ne bo vrnilo našega Stipeta in Kate, mi pa zahtevamo pravico zanju! Počivajta v miru, draga naša.«