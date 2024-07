Ker pri sebi ni imel nobenih dokumentov, s katerimi bi lahko ugotovili, kdo je, prosijo koprski policisti za pomoč.

Gre za starejšega moškega, starega med 70 in 80 let in visokega približno 180 centimetrov. Na plažo naj bi prišel peš okoli 13. ure, oblečen v kratke hlače in majico svetlih barv.

S seboj je imel manjši moder nahrbtnik, moder etui s korekcijskimi očali in ročno uro. Najdene osebne predmete, ki bi lahko pomagali pri identifikaciji, poglejte v fotogaleriji. V njej najdete tudi fotografijo trupla, zato mlajše in občutljivejše bralce opozarjamo, da je zelo nazorna.