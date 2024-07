»Biergarten«, ta tradicionalna nemška poletna oaza, kamor se ljudje lahko umaknejo in popijejo hladen kozarec hmeljevega napitka, bo v središču Münchna v kratkem dobil novo interpretacijo. Hotelirji, lastniki restavracij in kulturne ustanove, ki se nahajajo v bližini glavne münchenske železniške postaje, bodo jutri odprli prvi münchenski biergarten, v katerem ne bo možno naročiti alkoholnih pijač. Obrat, ki se bo imenoval Die Null oziroma Ničla, bo ponujal brezalkoholne pijače, tudi brezalkoholno pivo. Povod za odprtje Ničle naj bi bile množice opitih turistov in domačinov, ki se dnevno nahajajo v tem delu mesta.

Ustanovitelji lokala si želijo, da bi okolica železniške postaje dobila novo javno podobo, ki ne bi slonela na posledicah opitosti. Obiskovalci bodo v Ničlo lahko prinesli lastno hrano, za zabavo pa bodo poskrbeli koncerti oziroma nastopi DJ-jev.

Pobudniki novega obrata pričakujejo, da biergarten brez alkoholnih pijač ne bo prinesel dobička, saj se ljudem po uživanju brezalkoholnih pijač mošnjički običajno ne odprejo tako zelo kot ob pitju alkohola. Vseeno se jim zdi pomembno pokazati, da obstaja alternativna oblika preživljanja čas v priljubljenih biergartnih.

Količina popitega piva se v Nemčiji sicer zmanjšuje že od devetdesetih let. Danes naj bi v tej tradicionalno pivski državi na posameznika spili le še 88 litrov piva na leto. Čehi, Avstrijci in Poljaki so jih že prehiteli. Slovenci smo po podatkih statističnega urada, ki so jih objavili avgusta lani, nekje pri 26 litrih piva na prebivalca. Ob tem popijemo še okoli 33 litrov vina.

No, abstinenčni biergarten bo imel omejeni rok trajanja. Teden dni pred začetkom letošnjega Oktoberfesta ga bodo zaprli in dali prostor zopet bolj alkoholizirani obliki zabave.