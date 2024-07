Kot sta sporočila italijanski organ za varstvo konkurence AGCM in finančna policija Guardia di Finanza, sta modna velikana v nekaterih primerih »morda uporabljala blago iz delavnic, v katerih so bili zaposleni delavci, ki so prejemali neustrezne plače,« sporočilo za javnost povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Zaposleni v teh delavnicah naj bi obenem domnevno delali več ur, kot je zakonsko dovoljeno, ter v neustreznih zdravstvenih in varnostnih razmerah.

Nadzorni organ preiskuje tudi morebitne kršitve zakonodaje zaradi načina promocije ter prodaje oblačil in dodatkov v nekaterih podjetjih iz skupin Armani in Dior.

»V obeh primerih sta podjetji morda podali neresnične izjave o svoji etiki in družbeni odgovornosti, zlasti v zvezi z delovnimi pogoji in spoštovanjem zakonodaje s strani svojih dobaviteljev,« so sporočili iz AGCM.

Giorgio Armani in Christian Dior: Podjetji naj bi sodelovali z dobavitelji, ki preobremenjujejo in nezadostno plačujejo svojo delovno silo.