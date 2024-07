Eden od kršiteljev se je potapljal s podvodno puško, spremljal pa ga je moški na manjšem motornem čolnu. Kljub opozorilom kopalcev, da je takšno početje na plaži polni ljudi prepovedano, se moška nista odzvala..

»Bila sem zelo blizu dogodka in nisem se takoj zavedala, da je eden od kopalcev v morju oblečen v neoprensko obleko in da ima v rokah podvodno puško. Zatem sem videla, da je s puško ujel manjšo hobotnico. Takoj sem opozorila oba moška, v vodi in na čolnu, tudi v angleškem jeziku, da so v prekršku in da so taka dejanja na plaži polni ljudi prepovedana. Nihče se ni odzval, celo delala sta se, da nič ne razumeta. Tretji moški ju je čakal na večjem plovilu,« je dejala očividka za hrvaški portal morski.hr.

Lov na morske mladiče je na Hrvaškem prepovedan, prav tako je prepovedan lov s podvodno puško brez veljavnega dovoljenja, še najbolj med vsemi prekrški nespametnih turistov pa bode v oči prekršek lova med kopalci in vožnja med njimi z motornim čolnom.