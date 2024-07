»To na stežaj odpira vrata vsem mogočim klientelističnim in koruptivnim praksam, ki so v osemnajstih letih županovanja Zorana Jankovića že pridobile domovinsko pravico v Ljubljani,« je opozorila svetnica stranke Vesna Jasminka Dedić

Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki odloča o pritožbi organizatorjev koncerta Magnifica, je pozvala, naj upošteva daljnosežne posledice njihove odločitve. »Pri naših referendumskih pobudah ne branimo samo krajinskega parka Tivoli, Rožnik in šišenski hrib, ampak branimo tudi neodvisnost in avtonomijo zavoda za varstvo narave in vseh ostalih državnih strokovnih institucij.«

Pritisnila je tudi neposredno na ministra Jožeta Novaka, ki da se mora zavedati svoje odgovornosti: »Ta minister niti ne bi bil prvi minister iz kvote Gibanja Svoboda, ki je pokleknil in se opravičeval županu Zoranu Jankoviću pred kamerami.«

Saša Đorđević, svetnik Četrtne skupnosti Šiška, pravi, da je za razpis referenduma zbral 170 podpisov. Zahteva razveljavitev odloka, s čimer bi vendarle preprečili referendum, nato pa naj »stroka, izvajalci dogodkov in prireditev ter predstavniki MOL-a sedejo za mizo in denar, ki bi ga porabili za izvedbo referenduma, raje porabijo za tehnične rešitve in načrt upravljanja s krajinskim parkom, kot so to predlagali Mladi za podnebno pravičnost.«

