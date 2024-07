Gorenjski policisti so bili nekaj čez 11. uro obveščeni o prometni nesreči na cestni relaciji Kranj-Brnik. »Po prvih podatkih sta udeležena dva avtomobila, v katerih je bilo več oseb. Gre za hujšo prometno nesrečo. Vse interventne službe so že na kraju in izvajajo aktivnosti,« so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Po besedah policijskega inšpektorja Boštjana Repinca gre za nesrečo 4. kategorije, cesta pa je na odseku proti brniškemu letališču zaradi ogleda kriminalistov še vedno zaprta. Obvoz je urejen.

Poškodovane odpeljali v Ljubljano

Neuradno naj bi se nesreča zgodila zaradi nepravilnega prehitevanja petdesetletnega voznika Kie, ki je čelno trčil v nasproti vozeče vozilo. Poškodbe so bile zanj prehude: moški, ki so ga zaradi ukleščenosti med avtomobilsko pločevino reševali gasilci, naj bi namreč ranam podlegel.

V drugem vozilu so bile poleg voznika še tri osebe. Najmanj trije v tem avtomobilu naj bi bili po naših informacijah poškodovani, ena oseba naj bi utrpela poškodbe notranjih organov. Vsi trije ranjeni so bili odpeljani na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Po besedah direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj (GARS) Tomaža Vilfana je bila intervencija na letališki obvoznici zelo zahtevna. Na delu je bilo osem gasilcev, pri oskrbi poškodovanih pa je pomagalo zdravniško osebje iz treh reševalnih vozil.