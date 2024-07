Na slovesnost se je pripeljal za volanom nove lade aure in skoraj povzročil prometno nesrečo.

Da bi se izognil belemu šotoru, ki so ga postavili na sredini avtoceste, je Putin kot vzoren voznik vključil levi smernik in zapeljal na nasprotni vozni pas. A si je po nekaj trenutkih premislil in zavil nazaj na svojo polovico – še vedno z vključenim levim smernikom.

Na posnetku se vidi, da je z manevrom zmedel varnostnike, ki so vozili tik za njim, a se je vse končalo brez posledic. Potem ko je ustavil in izstopil iz avta, je varnostni protokol takoj stekel nemoteno.

Putin se je na včerajšnji slovesnosti pojavil v javnosti prvič po poskusu atentata na nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Foto: AP