Video se prične z zvokom motorja, nakar vidimo Luko, kako okoli košarkarskega koša drifta v predelani ameriški avtomobilski klasiki Buick GNX. Seveda se Luka za avtomobilom ne igra kar tako, temveč z gumami riše črto za šest točk.

Ko je delo opravljeno, v svojih novih športnih copatih Luka 3 stopi iz avtomobila in kakopak zadane za 6. Vse skupaj spremlja glasbena podlaga pesmi Miki, Milane srbske pevke narodnjakov Vere Matković. To naj bi na željo Luke pogost predvajali tudi na tekmah Dallas Mavericks. Je želela znamka Jordan z izborom pesmi sporočiti še kaj več? Morda, da je prav Luka tisti Miki, Milane oziroma mladi Mike, Michael Jordan?

The Jordan Luka 3 “Photo Finish” had its general release launch today. To celebrate the occasion, @Jumpman23 dropped an ad with Dončić drifting across a basketball court to create a “6 - point line.” Playing in the background of the ad is the song “Miki Milanese,” a Serbian… pic.twitter.com/qg8LuUYzfX