Temperature še kar vztrajajo nad 30 stopinjami Celzija in nič ne kaže, da bo kmalu kaj drugače. Morje je marsikje (pre)toplo, tako da se lahko le še ob kakšnem jezeru, morda reki malo bolj ohladimo. In doma? Odvisno od okoliščin. V mestih se čez noč ohladi manj kot kje ob gozdu. Tako tudi ni enotnega recepta, kaj pravzaprav lahko storimo, da nam vročina doma ne skuha možganov. Tudi ni vsaka rešitev enako dobra ... in cenovno najbolj smiselna. Zato smo se tokrat iskanja odgovora na vprašanje, kaj je najbolje storiti, lotili z vidika potrošnika – kako lahko morda kaj privarčujemo ter kaj se nam izplača in kaj ne?

Preden se poglobite v iskanje rešitev, je smotrno oceniti potrebe. Dejavniki, kot so velikost doma, število stanovalcev, kakovost izolacije in tipične zunanje temperature, so pomembni pri določanju najboljše strategije hlajenja. Dobro izoliran dom z energetsko učinkovitimi okni morda zahteva manj agresivne načine kot starejša stavba s slabšo izolacijo.

Pregled razpoložljivega

Kaj imamo na voljo? Z vidika tehnologije predvsem prenosne in tradicionalne klimatske naprave, različne vrste ventilatorjev in tudi številne načine učinkovitega prezračevanja. Vsak od teh ima svoje prednosti in slabosti.

Tradicionalni klimatski sistemi, če začnemo tu, so vse bolj priljubljen način hlajenja. Centralna klima, ki hladi celotno hišo, je idealna za večje domove, vendar sta njena namestitev in delovanje lahko draga. Nasprotno manjše klimatske naprave, ki imajo tako zunanjo kot notranjo enoto (teh vidimo največ), ponujajo bolj ciljni pristop s hlajenjem določenih prostorov. Ti sistemi so običajno bolj energetsko učinkoviti od centralnih klimatskih naprav, vendar še vedno zahtevajo znatno naložbo.

Med prednostmi tega načina običajno navajajo učinkovito in hitro hlajenje. Če imamo termostat, ki omogoča programiranje, lahko bolje upravljamo energijo. Po drugi strani je poraba visoka, prav tako začetni stroški namestitve, kasnejšega vzdrževanja in popravil.

Pri Zvezi potrošnikov Slovenije vsake toliko testirajo klimatske naprave. Kakšni so izsledki, smo jih vprašali. »Potrošniške organizacije že več let redno testiramo stenske klimatske naprave v tako imenovani 'split' izvedbi, torej z notranjo in zunanjo enoto, in sicer modele z močjo 2,5 in 3,5 kW, katerih uporaba je v gospodinjstvih najbolj razširjena,« je pojasnila Barbara Primc iz Zveze potrošnikov Slovenije. »Preden kot običajni potrošniki kupimo klimatske naprave in jih pošljemo na test, vsakokrat temeljito pregledamo ponudbo na trgu. Ugotavljamo, da je ta velika, potrošnikom je na voljo pester nabor klimatskih naprav v različnih cenovnih razredih. Razlike v cenah so precejšnje, prav tako v kakovosti.«

Ugotavljajo še, kot je dejala sogovornica, da ceno zvišujejo predvsem dodatne funkcije, ki bolj ali manj pomembno vplivajo na udobje – denimo upravljanje na daljavo, časovnik, tipala, ki zaznavajo število ljudi v prostoru in temu prilagodijo režim delovanja, medtem ko nekateri modeli omogočajo tudi samodejno optimiziranje različnih načinov delovanja na podlagi analize vzorcev uporabe prostora. »Glede na to, da te funkcije in dodatki vplivajo na ceno izdelka, velja premisliti, kaj v resnici potrebujemo in brez česa bi brez težav 'preživeli',« je še dodala sogovornica.

Zanimivo je, da čeprav testi potrošniških organizacij pogosto pokažejo, da najboljši izdelki niso nujno najdražji, pri klimatskih napravah to ne velja …

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.

Poleti več avtobusov tudi do Kopra

Še več zanimivih člankov – denimo o tem, zakaj na naših avtobusih še vedno ni mogoče rezervirati sedeža in kako je urejen prevoz do Kopra, kaj je v pogovoru povedal stoletnik in borec prve prekomorske brigade Alojz Bucik, popisujemo razloge, zakaj postajajo turisti na najbolj obleganih turističnih destinacijah vse pogosteje tarča nezadovoljnega lokalnega prebivalstva, se sprašujemo, kaj čaka Ameriko po poskusu atentata na nekdanjega predsednika Trumpa, predstavljamo lepote reke Krke ter se pogovarjali z Urošem in Tjaša Steklasa, ki sta s pesmimi o pravi ljubezni osvojila številne poslušalce ... – pa v tokratni tiskani izdaji Nedeljskega dnevnika pri vašem prodajalcu časopisov ali na mobilni aplikaciji Nedeljski dnevnik.