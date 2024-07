Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo

Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti

V četrtek bo sončno, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija.

V petek bo dokaj sončno. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj krajevnih neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč na soboto. V soboto bo povečini sončno, sredi dneva in popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri.

Biovreme

Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, sredi dneva in popoldne pa bo po nižinah povečana toplotna obremenitev.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes in jutri bo sončno in vroče. Več oblačnosti bo v Alpah, kjer bodo sredi dneva in popoldne nastajale plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihala povečini šibka burja.

Kako si lahko pomagamo v vročih dneh?

Umaknimo se v senco, naravo ali hladnejše prostore. Fizično aktivnost na prostem omejimo na jutranje in večerne ure. Uživajmo lahko hrano, v manjših količinah. Telesu omogočimo odvajanje toplote s pravilno izbiro oblačil in zadostnim uživanjem tekočine. Ne pozabimo na zaščito pred soncem. Zaščitimo se s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter zaščitno kremo.