Po poročanju BBC-ja, je osebje bangkoškega luksuznega hotela Grand Hyatt Erawan v hotelski sobi v petem nadstropju odkrilo šest trupel. Od tega tri ženske in tri moške. Štiri osebe so imele vietnamsko državljanstvo. Dve osebi sta imeli državljanstvo ZDA, a sta bili vietnamskega porekla. Ko so žrtve našli, naj bi bile mrtve že 24 ur. Hotel se nahaja v trgovskem in diplomatskem okrožju Bangkoka, primer pa je tako zelo odmeval v javnosti, da si je prizorišče prišel ogledati celo tajski premier Srettha Thavisin. Turizem je sicer glavni steber tajskega gospodarstva.

Ena od žrtev, ki so jo našli v hotelski sobi, v hotelu ni bila prijavljena. Ob tem pa eno osebo, ki bi morala biti v hotelski sobi, pogrešajo. Pokojni so v ponedeljek v apartma naročili pijačo in hrano. Od tedaj osebje hotela od njih ni več slišalo. Ko so z izpisom iz hotela zamujali že 24 ur, so v njihove hotelske sobe poslali osebje.

Načelnik bangkoške policije Thiti Saengswang pravi, da je bila hrana nedotaknjena, uporabljenih pa je bilo vseh šest kozarcev. »Vse bomo preverili. Ničesar drugega sumljivega nismo našli, niti na tleh. Smo pa na dnu kozarcev našli nekakšen prah,« je povedal načelnik Saengsawang. Vrata apartmaja so bila zaklenjena od znotraj, so pa preiskovalci domnevno ugotovili, da sta dve žrtvi pred smrtjo skušali doseči vrata, a jima ni uspelo. Na podlagi navedenega sumijo, da je šlo za zastrupitev. BBC poroča, da so preiskovalci medtem potrdili, da je šlo za cianid.

Preiskovalci naj bi medtem odkrili tudi nekaj podrobnosti o žrtvah. BBC poroča, da sta dve žrtvi tretji žrtvi posodili 280 tisoč dolarjev za investicije. Hotelska soba, kjer so našli mrtve, je bila njena, denar pa naj bi investirala v izgradnjo bolnice na Japonskem. Skupina naj bi se v hotel prijavila ločeno. Najeli so pet sob. Štiri sobe so se nahajale na sedmem nadstropju, ena pa v petem. Natakar, ki je v ponedeljek prinesel hrano in pijačo v hotelsko sobo na petem nadstropju, pravi, da je bila najemnica hotelske sobe redkobesedna, a vidno razburjena. Odklonila je tudi, da bi jim natakar pripravil pijačo.