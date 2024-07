Halley so ob prihodu na oder pričakali izrazi neodobravanja, ko pa ga je zapuščala, so ji delegati v dvorani glasno ploskali. »Donald Trump ima mojo trdno podporo in pika,« je dejala in se zahvalila Trumpu, da jo je povabil na konvencijo, ki bo trajala do četrtka.

Govoril je tudi floridski guverner Ron DeSantis, ki je večino govora posvetil kritikam demokratskih politik glede priseljevanja, izobraževanja in vprašanj spolne identitete. Za aktualnega predsednika Joeja Bidna je dejal, da ni sposoben voditi države in da je »lutka, ki vsiljuje levičarsko agendo«.

Senator iz Teksasa Ted Cruz, ki je bil Trumpov tekmec leta 2016, pa je opisoval sobotni poskus atentata na Trumpa v Pensilvaniji in se zahvalil Bogu, da ga je obvaroval najhujšega.

Govorniki so se sicer v največji meri posvečali vprašanju migracij in ob tem ponavljali neutemeljene obtožbe, da demokrati na čelu z Bidnom odpirajo meje, da si povečajo volilno bazo.

»Biden želi, da ilegalci volijo zanj in zato je odprl mejo,« je dejal vodja republikanske večine v zveznem predstavniškem domu Steve Scalise. V ZDA lahko volijo samo državljani, nezakoniti priseljenci pa trenutno nimajo nobene možnosti, da pridejo do državljanstva, ker so s prihodom v ZDA kršili zakon, vztrajno zaman poudarjajo demokrati.

Delegati so Trumpa potrdili kot predsedniškega kandidata v ponedeljek, ko je naznanil, da bo njegov podpredsedniški kandidat senator iz Ohia J.D. Vance. Ta bo na konvenciji govoril danes, ko je tema nacionalna varnost.

Delegati so v ponedeljek prav tako potrdili kratko strankarsko platformo, kjer na Trumpovo zahtevo ni omembe prizadevanj za prepoved splava na ravni celotnih ZDA.

Trump je v torek ob prihodu v dvorano znova požel velik aplavz. Varnost na konvenciji je po sobotnem poskusu atentata nanj okrepljena, kljub temu pa po navedbah ameriških medijev prihaja do incidentov. Republikanski kongresnik Derrick Van Orden iz Wisconsina je v sredo policiji prijavil, da ga je napadla in poškodovala 24-letna pripadnica levičarske skupine Codepink.

Že v ponedeljek so nedaleč od dvorane kjer poteka konvencija aretirali 21-letnika, ki je imel v nahrbtniku avtomatsko puško, enega moškega, ki je v mestu mahal z nožema in ni ubogal ukazov, naj ju položi na tla, pa je policija ubila.