S skupino turistov organizirano potujemo po Evropi. Sprva smo obiskali Makedonijo, sledila je Hrvaška in zdaj v Sloveniji ostajamo za dve noči. Od tega potovanja mi je Slovenija zaenkrat najbolj všeč, gotovo mi bo ostala v lepem spominu. Najbolj pa me je navdušil razgled z gradu, od koder je možno videti vse zelenje. Obožujem naravo in to, kako jo v Ljubljani ohranjate. (Foto: Tomaž Skale)