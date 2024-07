Več kot 60 izvajalcev sedmih različnih skupin, ki gojijo spoštovanje do dediščine in jo ohranjajo, bo letošnje poletje poskrbelo za več kot zabavno srednjeveško izkušnjo. Mogoče najpomembnejša informacija – ta izkušnja je brezplačna, saj je že vključena v redno vstopnico za celjski grad. V Zavodu Celeia Celje, ki upravlja celjski grad, letos namreč nadaljujejo izvajanje programa Živa zgodovina na celjskem gradu. Že štirinajsto leto zapored se bodo obiskovalci lahko vsako soboto in nedeljo od 11. do 19. ure preselili v srednjeveške čase.

Predvsem za družine

Prireditve ob koncih tedna bodo prava paša za oči, seveda bodo nudile sanjske prizore in burile domišljijo predvsem najmlajših. Prav zato so organizatorji pri snovanju vsebin v prvi vrsti mislili na družine, je poudarila mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje: »Vsako leto v program vključimo kaj novega in zanimivega za obiskovalce vseh starosti. Obisk celjskega gradu in izkušnja programa Žive zgodovine sta edinstvena priložnost, da se družine in posamezniki povežejo z zgodovino na interaktiven in zabaven način. Program je namreč zasnovan tako, da obiskovalcem ne le predstavi zgodovino, temveč jih tudi aktivno vključi v srednjeveške dejavnosti.«

Direktorica Maja Voglar je še dodala, da bodo lahko obiskovalci prvič videli viteško urjenje v obliki manjše bitke na osrednji grajski ploščadi in predstave mestnega sodnika. Med spretnostmi srednjeveških obrti bo prikazano tudi kovaštvo, prav tako bo potekal prikaz srednjeveških pisav, kaligrafije in izdelovanja parfumov. Obiskovalci se bodo lahko vitezom pridružili v šoli mečevanja, usvojili srednjeveške plesne korake, se pomerili v spretnostih srednjeveških iger, preverili okus enolončnice tistega časa, v šotorih pa si ogledali srednjeveške kostume.

Šestdeset izvajalcev iz sedmih skupin

Ob poletnih koncih tedna bo za program Žive zgodovine poskrbelo več kot 60 izvajalcev sedmih različnih skupin iz Slovenije in Hrvaške. Njihovi člani so pogosto videti kot prave reinkarnacije srednjeveških vitezov in dam. Kaj je ognjeni spektakel, kako so bila videti tradicionalna oblačila in s kakšno hrano so si vitezi nabirali moči za nove bojne pohode? Kako so se zabavale ali razburjale dvorne dame, ko so morale vitezu potihoma sporočiti, da jim je všeč, za poštni prenos informacij pa so izkoristile svoje spletične in oprode vitezov? Ko boste obiskali še grajskega tiskarja, bo vaš grofovski potep po gradu popoln.

Med gostujočimi skupinami bo ena iz sosednje Hrvaške, in to Viteški red svetog Nikole iz Varaždina, sicer pa se bodo predstavila številna domača društva, ki negujejo in skrbijo za ohranjanje spomina na čase vitezov, srednjeveških obrtnikov ter plesov in jedi pred skoraj tisočletjem. Naj omenimo društvo Red zlatega kralja, Zlate ostroge, Viteze Šaleške doline, Viteze najemnike grofov Celjskih, Red kraljevega orla in člane Kulturno umetniškega društva Galiarda, ki plešejo, kot so plesali v 12. stoletju.

Vrhunec dogajanja bo tudi letos, kot vsako leto, srednjeveški dan. Na zadnjo avgustovsko soboto bo na celjskem gradu prvič v Sloveniji na ogled živi šah, prvič bo oživela tudi zgodba mlade Barbare Celjske.