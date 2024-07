Povezovanje občin Kidričevo, Starše, Miklavž na Dravskem polju, Rače - Fram in Hajdina v turistično destinacijo Visit Ravno polje, eno od perspektivnih turističnih destinacij v Sloveniji, prinaša pozitivne učinke na področju turizma. Zaradi vse večjega obiska turistov letos poleti destinacija prvič pripravlja bogat program in poletna doživetja za naključne obiskovalce brez predhodne najave na enajstih lokacijah. Sonja Breznik, koordinatorica turistične destinacije Visit Ravno polje, je povedala, da Ravno polje s pestro kulinarično, športno in doživetij polno ponudbo privablja vedno več tako lokalnih kot tudi tranzitnih in butičnih turistov. »Zato smo se skupaj s ponudniki na destinaciji odločili, da letos poleti prvič ponudimo doživetja tudi za naključne obiskovalce brez predhodne najave. Veseli nas, da lahko ponudimo sodobnemu turistu zelo pisano paleto doživetij,« je še povedala Breznikova.

Lokacije poletnih doživetij

Doživetje v vinski kleti Marjeta na Dravskem polju z vodenim ogledom vinske kleti s pokušino vin la brajde (rdeče vino), ogled cerkve sv. Marjete. 11., 18. in 25. julija, 1., 8., 15., 22. in 29. avgusta med 18. in 21. uro.

Ogled kmetije Pri Kovačniku v Planici nad Framom sredi neokrnjene narave, prigrizek iz domače kuhinje in pohorska gibanica babice Angelce. 11. julija, 1., 8., 15., 22. in 29. avgusta, 5. in 12. septembra od 10. do 12. ure.

Vodeni ogled gradu Rače in Grilove etnološke zbirke, v kateri je več kot 4500 eksponatov iz preteklega življenja na Dravskem polju. 21. julija, 4. in 18. avgusta in 1. septembra ob 10. in 16. uri.

Vodeni ogled Rimske gomile v Miklavžu na Dravskem polju z vinsko degustacijo, ki obiskovalce popelje v svet Rimljanov. V gomili se nahaja kamnita grobnica z bogatim inventarjem. 21. julija, 4. in 18. avgusta, 1. in 15. septembra med 10. in 12. uro.

Spoznavanje sveta gob v Snežkinem gobarskem učnem parku, ki se razprostira na 2000 kvadratnih metrih. 10. in 24. julija, 21. avgusta in 4. septembra od 15.30 do 17.30.

Eko cula z ogledom turistične in ekološke kmetije Pri Baronu, ki je pravi raj sredi neokrnjene narave. Obiskovalci bodo lahko uživali ob domačih dobrotah s kmetije, zapakiranih v eko culo, in se po želji podali na voden ogled kmetije. Za to doživetje je potrebna predhodna najava. 14., 21. in 28. julija, 18. in 25. avgusta, 1., 8. in 15. septembra med 16. in 19. uro.

Doživetje na kmetiji Žitnik s predstavitvijo kmetije in degustacijo okusnih domačih dobrot (pirini piškoti, pirin kruh, bučna semena, oblita s čokolado …), ki vedno znova navdušijo obiskovalce. 14. avgusta med 14. in 16. uro.

Ogled svetišča 1. mitrej v Hajdini iz 2. stoletja, posvečenega bogu Mitri, ki je kulturno-zgodovinska znamenitost svetovnega pomena.Vsak ponedeljek od 16. do 18. ure.

Ogled Botaničnega vrta Tal 2000 v bližini Rač in obisk pravljične dežele viteza Parzivala, v kateri otroci iščejo zaklade – minerale in fosile. Vsako nedeljo med 14. in 18. uro.

Spoznavanje sveta konj v Konjeniškem parku Starošince v obliki družinskega doživetja. Termin po dogovoru.