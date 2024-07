Med izbrankami slovenskega selektorja Alessandra Oreficeja je šest odbojkaric, ki jih maja in junija, ko je potekalo tekmovanje v evropski zlati ligi, ni bilo. Že to, da je zdaj na pripravah 15 igralk, Anja Mazej se bo reprezentanci pridružila konec tedna po koncu študijskih obveznosti, zaradi težav z ramo, pa tudi še ni Maše Pucelj, je spodbuden podatek. Vse pohvale si zasluži tudi Fatoumatta Sillah, ki je v zadnji sezoni igrala za Vasas iz Budimpešte, pred tem pa dve leti za Calcit Volley in GEN-I Volley. Čeprav 21-letna Gambijka s slovenskim potnim listom letos še nima pravice igranja za slovensko izbrano vrsto, se je vseeno pridružila treningom.

»Za naš dolgoročni projekt je zelo pomembno, da so v reprezentanci spet nekatere igralke, ki jih v prvem delu reprezentančne sezone ni bilo. Žal nekaj igralk še vedno manjka, vendar se bomo osredotočili na te, ki jih imamo na voljo. Najprej se moramo seveda vrniti v delovni ritem, predstaviti sistem dela igralkam, ki so se nam priključile na novo, kar bo dobro tudi za tiste, ki so bile v reprezentanci že v prvem delu. Veliko si lahko pomagamo z video analizami ter se korak za korakom približamo sistemu, ki ga želim za to ekipo,« je o uvodnem delu priprav dejal 39-letni Italijan Alessandro Orefice, ki je v začetku leta na klopi slovenskih odbojkaric nasledil rojaka Marca Bonitta.

Med povratnicami so Selena Leban, Katja Banko, Eva Pogačar, Eva Zatković, Naja Kukman in Eva Pavlović Mori, ki se po dveh letih vrača v slovensko izbrano vrsto. »S selektorjem sva se pogovorila na štiri oči, povedala sem mu svoje videnje, on meni svoje. Prišla sva do skupne točke in zdaj sem tu,« je ob svoji vrnitvi dejala 28-letna organizatorica igre iz Kanala ob Soči, ki je lani igrala v Kazahstanu, v novi sezoni pa se seli v Zarečje Odincovo.

Kvalifikacijski tekmi z Estonijo in z Izraelom bosta za slovenske odbojkarice pomembni tudi za uvrstitev na svetovni lestvici, ki bo odločala o potnicah na svetovno prvenstvo, ki ga bomo spremljali prihodnje leto. Prvič bo na njem nastopilo 32 reprezentanc, zelo dobre možnosti pa ima tudi slovenska reprezentanca, ki je trenutno na 28. mestu svetovne lestvice. Na SP 2025 bo namreč prvič nastopilo 32 reprezentanc, ob domačinu prvenstva, za zdaj so štirje kandidati (Hongkong, Indonezija, Tajska in Vietnam) si je pravico nastopa že priigrala Srbija kot svetovni prvak ter po tri najboljše reprezentance na celinskih prvenstvih. Prostih je torej še 15 mest, kar pomeni, da si Slovenke poraza proti Estoniji (49. na svetovni lestvici) in Izraelu (64.) preprosto ne smejo dovoliti.

»Lepo je gledati, kako naša moška reprezentanca osvaja vrh sveta in Evrope in mislim, da je zdaj čas, da tudi dekleta pokažemo, česa smo sposobne. Trenutno sta najbolj pomembni kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo, in če se nam potem uspe uvrstiti še na svetovno prvenstvo, bi bila to res lepa zgodba,« si lepših časov tudi za slovensko žensko odbojko nadeja Pavlović Morijeva. Ob Sari Najdič in Saši Planinšec je v zdajšnji reprezentanci edina z nastopom na EP 2015, ko so Slovenke prvič zaigrale med najboljšimi evropskimi ekipami. Prav tako je igrala štiri leta pozneje, medtem ko je na lanskem ni bilo več v ekipi.

Do kvalifikacijskih tekem se bodo Oreficijeve izbranke avgusta po dvakrat pomerile z Madžarkami, Belgijkami in Romunkami.