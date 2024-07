Trdnjava je še trdna

Povsod, kjer imamo dvokrožni volilni sistem, v prvem krogu glasujemo s srcem, v drugem pa z glavo. Tako je tudi na naših županskih volitvah. Dvokrožni sistem, ki ga je v Sloveniji hotela vpeljati Demokratska stranka, je simpatičen in omogoča nespodobne spopade. Tako na eni strani lahko dobiš skrajnega levičarja, na drugi pa skrajnega desničarja. V tem primeru se mora volilec najprej odločiti, ali ima sploh smisel iti na volišče, potem pa še, za katero od dveh skrajnosti glasovati. Take dvome so imeli tudi francoski volilci. Na koncu prvič glasuješ za nekoga in drugič proti nekomu. Francozi so se večinsko odločili glasovati proti Marine Le Pen in radikalni desnici. Napovedana veličastna zmaga Nacionalnega zbora se je tako prelevila v veličasten poraz.