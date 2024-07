Spreminjanje namesto uveljavljanja zakonov

Odnos posameznih držav do poveličevanja nacizma in fašizma je različen. Že na nekaj deset ali sto kilometrih se lahko drastično spremeni. Ko je deželno sodišče v Celovcu pred leti na pogojno zaporno kazen obsodilo Hrvata, ki sta v Pliberku dvigovala desnico v nacistični pozdrav oziroma nosila majico s simbolom SS in napisom »Bolje mrtev kot rdeč«, je eden od njiju pojasnil, da je majico kupil v trgovini v Zagrebu in doma zaradi nje še nikoli ni imel težav. Slovenija je bila dolgo tudi v tem pogledu bliže južni kot severni sosedi, čeprav ji v resnici ne bi bilo treba biti.