Staro mestno jedro bo med festivalskim dogajanjem v znamenju koncertov, predstav, modne revije, performansov, razstav, literarnih dogodkov in ustvarjalnih delavnic. Manjkali ne bosta niti Knjižnica pod krošnjami in Škuceva tržnica. »Festival se v svoji programski raznolikosti naslanja na uspehe prejšnjih izdaj predvsem v tem, da tudi danes ostaja namenjen širši javnosti različnih starosti in okusov, tako otrokom kot mladini ter odraslim z različnimi kulturnimi željami. Tudi letošnje vodilo pri oblikovanju programa je bilo, da smo poleg že uveljavljenih imen vključili tudi mlade, še neuveljavljene perspektivne ustvarjalce, ki smo jih izbrali z javnim povabilom,« pojasnjuje Jasmina Kožar, vodja festivala Dobimo se pred Škucem.

Za vsakega nekaj

Teater v galeriji Škuc bo prizorišče predstav tako za otroke kot odrasle, tudi tokrat se bodo lahko gledalci naužili dveh drag šovov – Eat your makeup in Kunty Hororr show. Markantna Muzika na Starem trgu je že dobro poznana stalnica. »Letos bi poleg koncertov, ki so osrednji dogodki festivala, izpostavili še festivalski razstavi: Povez, študentska razstava Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Univerze v Ljubljani, in razstavo mlade fotografinje Pie Hočevar Mucić Ne-red, ki bosta odprti vse do 9. avgusta. Letos bomo imeli na festivalu še dve premieri: Gospo Judit v produkciji Škuc gledališča in performans Zunaj v produkciji Plesnega Teatra Ljubljana,« pove Jasmina Kožar. »Festival bo postregel s petdesetimi različnimi dogodki. Težko je izpostavljati vsakega posebej, saj vsak v festivalski mozaik prinaša nekaj posebnega. Prepričani smo, da bo v tem pestrem festivalskem programu prav gotovo vsakdo našel nekaj zanimivega zase.«