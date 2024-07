Svetovna produktivnost in trgovina sta se okrepili na prelomu leta, trgovino pa je spodbudil močan izvoz iz Azije, zlasti v tehnološkem sektorju. Medtem ko je sklad napoved globalne rasti izboljšal, pa jo je poslabšal za ZDA in Japonsko. ZDA za letos napoveduje 2,6-odstotno rast, kar je 0,1 odstotne točke nižje, kot jo je napovedal aprila. V prihodnjem letu naj bi se rast upočasnila na 1,9 odstotka. »Države bi lahko sprejemale ukrepe, ki bi vplivali na globalno gospodarsko integracijo,« je dejal prvi ekonomist IMF Pierre-Olivier Gourinchas. V območju z evrom je IMF ​ napoved rasti izboljšal za 0,1 odstotne točke. Letos naj bi dosegla 0,9 odstotka, poganjala pa naj bi jo predvsem storitvena dejavnost in boljši izvoz v prvi polovici leta. Leta 2025 naj bi rast pospešila na 1,5 odstotka. Kitajsko gospodarstvo naj bi se zaradi zasebne potrošnje in močnega izvoza letos okrepilo za pet odstotkov, Indija pa tudi zaradi boljše porabe za sedem odstotkov.