Obcestni preprodajalci sadja in zelenjave si lahko prepevajo: “Nič nam ne morejo”

Anarhija na obcestnih stojnicah s sadjem in zelenjavo se nadaljuje tudi letos. Ta posel obvladujejo preprodajalci iz držav nekdanje Jugoslavije, ki ponujajo živila neznanega izvora in sporne kakovosti, zaposlujejo na črno, ne izdajajo računov, ne plačujejo davkov in tudi kazni ne. V Sloveniji imajo namreč le poštne nabiralnike, zato jih položnice z izrečenimi globami ali vabila na sodišče ne dosežejo.