Zakon o socialnem vključevanju invalidov neustaven

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, ki ga je začelo z zahtevo višjega sodišča v Ljubljani, soglasno odločilo, da je zakon o socialnem vključevanju invalidov v neskladju z ustavo. Hkrati je določilo, da se do odprave neskladja osnovno preživljanje oseb z invalidnostjo po tem zakonu zagotavlja tudi s preživninsko obveznostjo staršev, če njihove potrebe presegajo višino nadomestila za invalidnost ter pravice do dodatka za pomoč in postrežbo iz zakona o socialnem vključevanju invalidov.