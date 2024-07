Slovenska obrambna straža je pred junijskim shodom desničarskih skrajnežev objavila video, v katerem so zamaskiranci z neonacističnimi simboli moškega, ki so ga predstavili kot migranta, privezali na drog in mu okoli vratu zavezali vozel. Kdo je avtor videa in s kakšnim namenom ga je ustvaril, uradno še vedno ni znano. (Foto: Miha Plementaš)