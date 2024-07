Zasedanja na ministrski ravni se je udeležil le zunanji minister Švice, ostale članice Varnostnega sveta pa so sodelovale s svojimi veleposlaniki ali namestniki - razen Gvajane, ki je poslala direktorja oddelka za multilateralizem.

Lavrov je bil v svojem nastopu izjemno oster do ZDA, ki jih je obtožil, da želijo same vladati svetu. »Danes so zaradi tega na preizkušnji sami temelji mednarodnega pravnega reda, strateške stabilnosti in globalne politike z ZN v njenem središču. Reševanje konfliktov ni mogoče brez ugotavljanja korenin spopadov,« je med drugim dejal Lavrov.

Skoraj vsi drugi udeleženci zasedanja z naslovom multilateralno sodelovanje v interesu pravičnejšega, bolj demokratičnega in trajnostnega svetovnega reda, pa so agresijo stalne članice Varnostnega sveta ZN Rusije na Ukrajino izpostavili kot enega največjih problemov razpadanja sistema.

Žbogar je citiral nekdanjega generalnega sekretarja ZN Daga Hammarskjölda, ki je dejal, da ZN niso bili ustanovljeni zato, da bi nas pripeljali v nebesa, ampak da bi nas rešili iz pekla.

»Na žalost se zdi, da gremo vedno bolj v smer slednjega. Težava ni v multilateralnem sistemu, zgrajenem okrog ZN, ampak v tem, da mednarodni red, ki temelji na moči pravil, izpodrivajo pravila moči,« je dejal Žbogar in pri tem opozoril tudi na rusko agresijo, vojno v Gazi in druge krize.

Dejal je, da ni treba graditi novega multilateralnega sistema, ampak le spoštovati in krepiti obstoječega s ponovno vzpostavitvijo politične volje ter zaupanja.

»Ustanovna listina ZN je prestala preizkušnjo časa in v zadnjih osmih desetletjih v številnih izzivih dokazala svojo pomembnost. Še naprej si zasluži popolno in brezpogojno spoštovanje,« je dejal.