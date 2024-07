Gre za dokument o usklajenosti prenove plačnega sistema v javnem sektorju med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja - Prenova plačnega sistema javnega sektorja - pregled stanja na dan 11. julij 2024, piše v vabilu.

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so po zadnjih krovnih pogajanjih o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij minuli teden sporočili, da so se uskladili o nekaterih bistvenih elementih.

O dogovorjenih rešitvah niso želeli govoriti. Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je napovedal le, da bodo pripravili »neko inventuro usklajenih elementov«. Z vodjem druge sindikalne pogajalske skupine Jakobom Počivavškom sta, kot kaže, dobila mandat, da bosta to besedilo tudi podpisala.

Na vladni strani bosta dokument podpisala finančni minister Klemen Boštjančič in minister za javno upravo Franc Props. Po četrtkovih besedah vodje vladnih pogajalcev Boštjančiča gre za neko vmesno, a pomembno etapo, čaka pa jih še kar nekaj dela.

Oba ministra je vlada na današnji dopisni seji pooblastila za podpis dokumenta, s katerim se je tudi seznanila. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom), je 11. julija potekala seja pogajalske komisije, na kateri je bilo dogovorjeno, da vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja ugotovijo, katere vsebine prenove plačnega sistema so na ravni pogajalskih skupin na tisti dan usklajene. Skladno z dogovorom je bil pripravljen pregled stanja ter pripravljen dokument, ki ga bo podpisala vladna in sindikalna stran.

Ob upoštevanju pregleda stanja se bodo nadaljevala pogajanja in usklajevanja s ciljem dokončne uskladitve določb predloga zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, kolektivnih pogodb, uredb in drugih pravnih aktov, potrebnih za uveljavitev prenove plačnega sistema javnega sektorja, so še zapisali v Ukomu.