Med podpredsedniki tudi v tem mandatu ni nobenega evropskega poslanca iz Slovenije.

Največ podpredsednikov ima v tem mandatu politična skupina socialistov (S&D), in sicer pet, sledijo Evropska ljudska stranka (EPP) s tremi podpredsedniki, liberalci (Renew) z dvema in Zeleni z enim. Vsi so bili izvoljeni v prvem krogu glasovanja.

V drugem krogu so se za tri podpredsedniška mesta potegovali kandidat Levice ter pet kandidatov iz vrst treh skrajno desnih političnih skupin. Izvoljeni so bili Latvijec Roberts Zile in Italijanka Antonella Sberna iz ECR ter Francoz Younous Omarjee iz Levice.

Pred tem so bili v prvem krogu iz vrst S&D izvoljeni nemška poslanka Katarina Barley, Španec Javi Lopez, Romun Victor Negrescu, italijanska evroposlanka Pina Picierno ter danska poslanka Christel Schaldemose.

Iz največje politične skupine EPP so bili izvoljeni španski evroposlanec Esteban Gonzales Pons, Poljakinja Ewa Kopacz in Nemka Sabine Verheyen.

Iz Renew sta bila za podpredsednika Evropskega parlamenta izvoljena slovaški evroposlanec Martin Hojsik ter Belgijka Sophie Wilmes, iz politične skupine Zelenih pa Romun Nicolae Stefanuta.