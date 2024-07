Tadej Pogačar (UAE Emirates) na letošnji dirki po Franciji kot po tekočem traku podira rekorde v vožnji navkreber. Gorske etape se po zaslugi gorenjskega volka končajo tudi po pol ure pred predvideno časovnico, povsem drugače pa je to, ko so na sporedu ravninske etape.

Še drugič zapored je po pravem dnevu premora sledil še dan premora na kolesu. Etapa od Gruissana do Niemsa je potekala mirno in brez pretresov. Enako kot prejšnji torek, tudi tokrat nihče v glavnini ni imel želje s pobegom, da bi glavnini povzročil malo skrbi. Ta je to obrnila sebi v prid in je vse do zaključnih 30 kilometrov dirkala v zmernem tempu. To je bila voda na mlin za slovenskega šampiona, ki je tako še en dan več zanesljivo oblečen v rumeno majico vodilnega kolesarja na dirki.

Družina Pogačar v rumenem

Se je pa 16. etapa začela v zelo pozitivnem duhu za dosedanjega junaka dirke, saj sta se, kot je to že tradicija, na terenu pojavila Tadejeva starša Mirko in Marjetka Pogačar. Svojega sina sta obiskala v prostoru z ekipnimi avtobusi. Pri tem sta spoštovala vsa nova pravila, ki po novem veljajo na dirki po Franciji, in sta zaradi novega izbruha covida nosila zaščitni maski. Še bolj pa je v oči padla njuna oprava, ko sta svojemu sinu poslala jasno sporočilo, da verjameta v njegovo končno zmago – oba sta bila oblečena v povsem rumene barve. Svojemu junaku sta zaželela srečo in mu zadala prisrčen objem, sedaj pa ga bosta do konca Toura spodbujala ob cesti.

Objem za srečo je včeraj več kot deloval. »Lahko smo zadovoljni, ker ni bilo veliko vetra. Na etapi je sicer bilo nekaj stresnih trenutkov, a nič hujšega. Še en dan je za nami, čaka nas še pet težkih dni,« je tudi Tadej Pogačar sam priznal, da torkov delovni dan ni bil pretirano zahteven in je brez težav končal v času zmagovalca. Lažji tempo preko celotnega dneva pomeni to, da ima v stresnem zaključku veliko kolesarjev preveč moči, zato se tudi včeraj ni bilo mogoče izogniti padcu. Na srečo je ni skupil nihče od kandidatov za končno zmago, je bil pa zato na tleh eden izmed prvih favoritov za etapno zmago Biniam Girmay. Eritrejec v zeleni majici najboljšega sprinterja je padel dober kilometer do cilja in se tako ni boril za etapno zmago. Je pa uspel zadržati zeleno majico.

Časa za počitek ni več

Padec trikratnega zmagovalca etap na letošnji dirki je najbolje izkoristil Belgijec Jasper Philipsen. Ekipa Alpecin-Deceuninck je odlično pripravila sprinterski vlak in svojega kapetana brez zapletov pripeljala do odličnega položaja. Ker je bila ciljna ravnina rahlo navzdol, je Belgijec brez težav zadržal prednost pred tekmeci, čeprav je bil na vetru več kot 200 metrov. »Izjemna ekipna predstava. Zelo sem zadovoljen, da se lahko skupaj veselimo,« je celotno moštvo pohvalil ​Jasper Philipsen​, ki je za seboj pustil Phila Bauhausa in Alexandra Kristoffa.

Belgijec se je v boju za zeleno majico približal na vsega 32 točk zaostanka za Girmayem. »Nisem videl padca, saj sem bil osredotočen le na naš vlak. Upam, da je z njim vse vredu, saj res ne bi bilo lepo, da bi na tak način izgubil zeleno majico. Biniam dobro vozi tudi na klanec, zato ga bo težko presenetiti,« je Belgijec, ki je bil zelo ponosen na tretjo zmago v hudi konkurenci, že priznal, da bo težko ubranil lanski primat najboljšega sprinterja. Sprint se je ponesrečil ekipi Jayco-AlUla, kjer Luka Mezgec ni mogel pomagati Dylanu Groenewegnu, da bi lahko posegel višje od 17. mesta.

​Do konca Toura so na sporedu samo še etape s številnimi vzponi, tako da bodo sprinterji točke lovili le še na letečih ciljih. Vse oči bodo tako zopet uprte v prvega kolesarja sveta, ki se osredotoča na vsak dan posebej. »Zelo vetrovno bo jutri od samega začetka, na koncu pa nas čaka nekaj klancev. Zagotovo to ne bo lahek dan. Tudi pojutrišnjem bi lahko na račun prišli ubežniki, nato pa nas čakajo visoke gore in velik spopad, podobno kot v Pirenejih,« je po koncu včerajšnje etape pogled v prihodnost ubrnil Tadej Pogačar.

*** 100-to etapo je včeraj odpeljal Tadej Pogačar na dirkah po Franciji v svoji karieri. Triintridesetkrat si je po koncu na zmagovalnem odru nadel rumeno majico, enainsedemdesetkrat belo in enajstkrat pikčasto.