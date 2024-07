Čez lužo se je začela sezona objav četrtletnih poslovnih rezultatov, pri čemer analitiki FactSet-a pričakujejo, da se bo rast dobičkov največjih ameriških podjetij indeksa S&P 500 v drugem četrtletju pospešila na 9,3 %, kar bi pomenilo najhitrejšo rast vse od prvega četrtletja 2022. Kot običajno se je sezona pričela z objavo poslovnih rezultatov ameriških »megabank«, kot so JPMorgan Chase, Wells Fargo in Citigroup, ki so svoje rezultate objavile v petek. Čeprav so slednji presegli uradna pričakovanja

analitikov, pa so cene njihovih delnic trgovanje zaključile rahlo negativno, kar nakazuje, da je »prečka« za pozitivna presenečenja tokrat postavljena izredno visoko.

Jerome Powell, predsednik ameriške centralne banke (Fed), je v svojem polletnem poročilu pred kongresom poudaril, da Fed vedno bolj spremlja upočasnjevanje na trgu dela in ne le inflacijo, kar bi lahko nakazovalo na skorajšnje znižanje obrestnih mer. »Nismo le centralna banka, ki cilja na inflacijo,« je povedal Powell. »Imamo tudi mandat za zagotavljanje polne zaposlenosti.« Šef ameriške centralne banke je dodal tudi, da je Fed dosegel »znaten napredek« pri zniževanju najhujšega inflacijskega skoka v zadnjih štirih desetletjih in poudaril, da bi prepozno ali premajhno znižanje obrestnih mer lahko škodilo gospodarski dejavnosti in zaposlovanju. Objavljeni inflacijski podatki so potrdili Powellove besede – inflacija v ZDA je junija upadla za 0,1 %, kar je prvi padec od začetka pandemije. Jedrna inflacija, ki izključuje hrano in energijo, je prav tako zabeležila počasnejšo rast kot pričakovano, kar je dodatno okrepilo pričakovanja, da bo Fed kmalu začel zniževati obrestne mere. Vse skupaj je prispevalo k rasti ameriških borz. Vsi osrednji ameriški indeksi so v preteklem tednu zabeležili zvišanje vrednosti, pomemben prispevek k rasti pa je imel tudi indeks Russell 2000, ki je v lokalni valuti pridobil kar 6 % in dosegel najboljši teden od novembra 2023.

Na stari celini so evropske borze teden zaključile v zelenem, pri čemer je pan-evropski indeks STOXX 600 pridobil 1,45 %. Vlagatelji so pozitivno sprejeli podatke o nižji inflaciji v ZDA, kar je vplivalo tudi na padanje donosnosti evropskih državnih obveznic, k pozitivnemu vzdušju pa so prispevali tudi gospodarski podatki iz Združenega kraljestva, saj je bruto domači proizvod v maju narasel za 0,4 %, torej bistveno več od pričakovanj (+0,2 %).

V deželi vzhajajočega sonca so cene japonskih delnic ob koncu tedna nekoliko upadle, potem ko so dosegle nove rekordne vrednosti sredi tedna. Špekulacije o intervenciji oblasti na deviznem trgu, ki naj bi podprla japonski jen, so povzročile dvig vrednosti jena proti ameriškemu dolarju. To je nekoliko negativno vplivalo na izvozno usmerjena japonska podjetja. Kljub temu so upi na znižanje obrestnih mer v ZDA prispevali, da je osrednji japonski indeks Nikkei 225 teden zaključil pozitivno. Tudi na Kitajskem so borze zabeležile rast vrednost delnic, saj so močni izvozni podatki omilili skrbi glede deflacijskih pritiskov. Kljub temu pa so uvozni podatki pokazali šibko domače povpraševanje, kar je nekoliko zmanjšalo splošni optimizem. Osrednji kitajski indeks CSI 300 je do konca tedna pridobil 0,7 %, merjeno v evrih.

Za konec še nekaj spodbudnih novic z Ljubljanske borze. Vse delnice iz indeksa SBITOP so teden končale v zelenem. Posebno pozornost je pritegnila Krka, ki je v prvem polletju 2024 zabeležila 30-odstotno rast čistega dobička, kar je dodatno vplivalo na razpoloženje vlagateljev in rast cene delnice, indeks SBITOP pa je prvič po letu 2008 presegel vrednost 1.600 točk.

*Prevod naslova pesmi »Verde que te quiero verde« avtorja Federica Garcíe Lorce.