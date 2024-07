Državni zbor republike Slovenije v celoti podpira doktrino in sistem ter vrsto, obseg in organizacijo obrambe Republike Slovenije in do danes ni sprejel nikakršnih drugačnih sklepov, ki bi kritizirali sistem in organizacijo obrambe RS.

Nikjer v Ustavi RS ne piše, da v področje obrambe lahko posegajo »mirovniki« ali nevladne organizacije, za kar se zavzemajo somišljeniki, ki so pretekli teden predsednici državnega zbora še enkrat predstavili svoja stališča.

Predstavnik somišljenikov gospod Uroš Lipušček je na nedavnih evropskih volitvah poglede somišljenikov predstavil tudi slovenskim volilcem, vendar so volilci njihovo stališče podprli le minimalno.

Še enkrat bi rad ponovil, da mi že skoraj 80 let nimamo vojne in živimo v relativnem miru tudi zaradi mednarodnih organizaciji in združenj, katerih članica je Republika Slovenija. Ne bi pa špekuliral in vedeževal, kaj bo jutri ali pojutrišnjem. Popolnoma zaupam demokratičnemu sistemu in izvoljenim organom Republike Slovenije in EU ter OZN. Naj še omenim, da smo se Slovenci tako za samostojnost kot za članstvo v mednarodnih organizacijah, kot sta EU in Nato, z veliko večino odločili na referendumih. Tudi o morebitnih izstopih iz teh združenj se bomo morali Slovenci odločiti na referendumih. Do danes še nihče ni predlagal kakršnegakoli referenduma, niti somišljeniki ne.

Bi pa ob tej priliki citiral, kaj piše v preambuli k Ustanovni listini Združenih narodov, katerih članica je tudi Republika Slovenija:

»Mi, ljudstva združenih narodov, ki smo odločeni, - da obvarujemo bodoče rodove pred strahotami vojne, ki je dvakrat v življenju našega rodu prizadejala človeštvu nepopisno trpljenje, in ​- ​da znova potrdimo vero v temeljne človekove pravice, v dostojanstvo in vrednost človeške osebnosti, v enakopravnost moških in žensk, kakor tudi v enakopravnost narodov, velikih in malih, in ​- ​da ustvarimo pogoje, v katerih bosta lahko obveljali pravičnost in spoštovanje obveznosti, izvirajočih iz pogodb in iz drugih virov mednarodnega prava, in ​- ​da pripomoremo k socialnemu napredku in k boljšim življenjskim pogojem v večji svobodi,

in ki moramo v te namene

- biti strpni in živeti skupaj v miru drug z drugim kakor dobri sosedi, in ​- ​združiti svoje moči, da ohranimo mednarodni mir in varnost, in - ​​sprejeti načela in določiti načine, ki bi zagotovili, da se oborožena sila ne bo uporabljala, razen če je to v splošnem interesu, in - uporabiti mednarodne ustanove za pospeševanje ekonomskega in socialnega napredka vseh ljudstev,

smo sklenili združiti svoje napore, da uresničimo te namene.«

Jordan Kodermac, stotnik, Solkan