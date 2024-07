Romun je italijanskim policistom v Slovenijo pobegnil pri Vrtojbi, vendar so mu Italijani na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju sledili tudi po naseljih okoli Nove Gorice. Iz avtomobila, v katerem so sedeli še trije potniki, so med vožnjo odvrgli različne, najverjetneje ukradene predmete, beg pa se je končal v naselju Renče, kjer je Romun trčil v zid stanovanjske hiše. Po trčenju so trije potniki zbežali proti Volčji Dragi, policistom pa je uspelo na kraju dogodka aretirati 24-letnega romunskega državljana. V avtomobilu so našli kup ukradenega blaga.