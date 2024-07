Tudi celjski višji sodniki so odločili, da mora Branko Krklec iz Šmarja pri Jelšah zaradi dvojnega umora pomočnikov sodnega izvršitelja februarja 2022 v vasi Škofija v šmarski občini za 30 let v zapor. Kot je poročal Večer, pa so višji sodniki iz izreka kazni izpustili očitek o umoru iz maščevanja in drugih nizkotnih nagibov. Čeprav so o kazenski zadevi odločali že drugič in na višji instanci, pa izrečena 30-letna zaporna kazen še ni pravnomočna, saj jo lahko obramba s pritožbo kot rednim pravnim sredstvom izpodbija še na vrhovnem sodišču.

Sodni senat celjskega okrožnega sodišča je sicer že oktobra lani Krkleca za umor dveh pomočnikov sodnega izvršitelja iz nizkotnih nagibov obsodil na enotno 30-letno zaporno kazen. Krklec je krivdo zanikal, saj je ocenil, da je bilo ravnanje pomočnikov osebni napad nanj.

Pomočnika sodnega izvršitelja sta februarja 2022 po službeni dolžnosti zaradi rubeža vozila prišla h Krklecu, ta pa se je razjezil in ju ustrelil. Pri tem je 27-letni pomočnik izvršitelja dobil tako hude poškodbe, da je umrl na kraju, 42-letna pomočnica pa je umrla pozneje v bolnišnici. Policiji je dogodek prijavila storilčeva žena, aretirali so ga na njegovem domu.