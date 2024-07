V začetku tega meseca je javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice z družbo ARKO sklenilo pogodbo za nakup specializiranega tovornega vozila za odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil. Za novega pajka bodo Ljubljanska parkirišča in tržnice odšteli 214.447 evrov vključno z davkom na dodano vrednost. Družba ARKO, ki se je tudi edina potegovala za ta posel, bo kupljeno vozila morala javnemu podjetju dostaviti v roku 120 koledarskih dni od sklenitve pogodbe, kar pomeni, da bo novi pajek še pred koncem letošnjega leta prežal na nepravilno parkirana vozila.

Želeli smo preveriti, ali bo novo vozilo zamenjalo katerega od starejših pajkov, a nam v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah včeraj niso odgovorili. Prav tako smo želeli preveriti, s koliko tovrstnimi vozili uslužbenci javnega podjetja opravljajo odvoze, a tudi ta odgovor še čakamo.

Ljubljanska parkirišča in tržnice nepravilno parkirana vozila odpeljejo na lokacijo na Cesti dveh cesarjev, kjer mora kršitelj poravnati stroške odvoza in hrambe vozila, preden mu ga vrnejo. Cena odvoza bo kršitelja stala 100 evrov, za vsak dan hrambe nepravilno parkiranega vozila na Cesti dveh cesarjev pa bo moral odšteti še po pet evrov. Enak protokol in enaki stroški veljajo tudi pri odvozu vozil, ki jih odpeljejo kot zapuščena. Obratovalni čas za prevzem nepravilno parkiranega vozila je od ponedeljka do petka med 6. in 22. uro, je razvidno s spletne strani Ljubljanskih parkirišč in tržnic.

Iz poročila za leto 2023 lahko razberemo, da so v podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice lani odpeljali 1540 nepravilno parkirnih vozil. V primerjavi z letom prej gre za upad, saj so leta 2022 odpeljali 1694 vozil. Tudi sicer je iz letnih poročil javnega podjetja razvidno bistveno upadanje števila odvozov nepravilno parkirnih vozil. Leta 2016 so uslužbenci odpeljali kar 3852 vozil. V letošnjem letu pričakujejo, da bodo s pajki odpeljali 1592 vozil, torej nekaj deset več kot lani.

Javno podjetje je v poslovnem načrtu za leto 2024 napovedalo, da si bo še naprej prizadevalo povečati sodelovanje z ljubljanskim mestnim redarstvom s ciljem »zmanjšati število nepravilno parkiranih vozil na površinah, ki so namenjene najranljivejšim skupinam (invalidska parkirna mesta, pločniki, kolesarske steze, parki in drugo), in z namenom preprečevanja uničevanja javnih zelenih površin. Z izvajanjem dejavnosti odvoza opuščenih vozil in njihovo čimprejšnjo predajo v razgradnjo bo tudi nadalje aktivno prispevala k zelenemu ravnanju z izrabljenimi vozili«.