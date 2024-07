Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je v sredini junija urgentne ambulante za odrasle in otroke zaradi gradnje nove infekcijske klinike preselil na začasno lokacijo, in sicer v prostore nekdanjega Zavoda za varstvo pri delu. Gre za stavbo, ki stoji za pediatrično kliniko, bolniki in reševalna vozila pa do nje lahko dostopajo s Korytkove ulice.

Pred vhodom v urgentne ambulante smo prejšnji teden opazili manjši šotor, zato smo preverili, ali je ta mišljen kot čakalnica za paciente. V UKC Ljubljana so zagotovili, da je »čakalnica za otroke, mladostnike in odrasle bolnike, ki prihajajo v urgentno ambulanto Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, urejena v notranjih prostorih nekdanjega Zavoda za varstvo pri delu ob centralni stavbi UKC Ljubljana. Šotor pred vhodom v prostore urgentne ambulante je namenjen zaščiti oseb pred neugodnimi vremenskimi razmerami, ko čakajo na prevzem dokumentacije in triažo s strani medicinske sestre«.