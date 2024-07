Širjenje obzorij, pridobivanje mednarodnih izkušenj, spoznavanje drugih kultur in nova poznanstva. Vse to je bila rdeča nit mednarodne izmenjave dvanajstih dijakinj in dijakov Gimnazije Kranj in Gimnazije Franceta Prešerna Kranj v francoskem La Ciotatu. Mestna občina Kranj je s tem francoskim mestom s 40.000 prebivalci, znanem po izvoru športne igre petanka in najstarejšem kinematografu na svetu, pobratena že od leta 1958.

Potem ko sta obe mesti v preteklosti redno izvajali izmenjave med mladimi, so te pred leti zamrle. Letos so jih v duhu olimpijskih iger v Parizu, ki se bodo začele 26. julija, znova obudili in program zasnovali v olimpijskem duhu. Francoski gostitelji so za vrstnike pripravili pravi olimpijski festival v malem. Udeleženci so se med seboj pomerili v različnih športnih panogah, kot so košarka, odbojka na mivki, kajakaštvo in petanka, pri tem pa so bili bolj kot rezultati pomembni zabava, veselje in sodelovanje.

Izmenjavo želijo organizirati tudi v Kranju

»Odhod v La Ciotat je nedvomno nepozabna izkušnja, ki bi jo vsi spet ponovili. Zelo smo bili zadovoljni s programom, aktivnostmi, nastanitvijo in dogodki, ki smo se jih udeležili. Navdušeni smo bili nad mestom, imeli smo priložnost spoznavati ljudi iz drugih držav in sklepati nova prijateljstva. Čeprav so trije dnevi minili zelo hitro, smo hvaležni, da smo lahko bili del tega,« sta vtise strnili ekipi kranjskih dijakov, ki sta ju spremljala profesorja Matjaž Pavlič z Gimnazije Kranj in Tomo Kovačič z Gimnazije Franceta Prešerna Kranj.

Izmenjavo sta financirali mestna občina Kranj in občina La Ciotat. Kranjski župan Matjaž Rakovec je ob tem poudaril, da je pomembno, da mladi pridobijo mednarodne izkušnje, spoznavajo nove kulture in si tako širijo obzorja. »Moja generacija izmenjav ni poznala, zato sem vesel, da to lahko omogočimo mladim, ki odraščajo zdaj. Mednarodni stiki so zelo dragoceni in navdušen sem, ker smo s prvim pobratenim mestom Kranja po dolgih letih zatišja mladim vendarle spet omogočili to edinstveno priložnost. V bližnji prihodnosti si želimo izmenjavo organizirati tudi v Kranju,« je dejal Rakovec.

Razpis za mlade gorenjske podjetnike Še do 2. avgusta se je mogoče prijaviti na javni razpis PONI Gorenjska. Gre za projekt spodbujanja podjetništva, ki ga sočasno izvaja dvanajst organizacij v Sloveniji in s pomočjo katerega kandidati med štirimesečno zaposlitvijo v kranjskem podjetniškem inkubatorju Kovačnica prejmejo potrebna podjetniška znanja za odprtje podjetja. Prijavijo se lahko vsi s podjetniško žilico ter stalnim ali začasnim prebivališčem v kateri od 18 gorenjskih občin.