Pivo in cvetje: Visoke cene vstopnic odgnale obiskovalce

Pivo in cvetje je bilo v Laškem vedno velik praznik, ki se je pred leti spremenil v glasbeni festival. A letos v mesto ob Savinji ni privabil množic, kot so jih bili organizatorji vajeni. Marsikoga so cene vstopnic odvrnile od obiska, organizatorji pa slab obisk pripisujejo tudi številnim športnim dogodkom, ki so se jih nekateri udeležili v minulih tednih in zanje porabili precej denarja.