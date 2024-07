Čemu so namenjene ulice?

Eden ob občanov Ljubljane se je v Pobudah meščanov malce pritožil nad glasnimi koncerti. Seveda ni edini, ki ga je v zadnjih letih motila glasnost prireditev na javnih ljubljanskih površinah. Je pa unikaten odgovor občine Ljubljana. Takole so navedli: »Javne površine so namenjene zlasti srečevanjem ljudi in njihovemu druženju. Pa naj bo to obiskovanje kulturnih, športno-rekreacijskih ali drugih prireditev. Živahen utrip mesta zagotavljamo tudi s koncerti.«