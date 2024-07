V teku je drugi projekt sicer več miljonske rekonstrucije Čufarjeve ulice v Ljubljani. Potem ko se v letih 2022 in 2023 zaključil projekt rekonstrukcije odseka med Miklošičevo in Resljevo cesto, je sedaj na vrsti del od Resljeve ceste do Kotnikove ulice, ki naj bi se zaključil do jeseni 2025. Prva faza obsega izkop, prevoz in začasno zasaditev polovice drevoreda okrasnih rdečelistnih sliv. »Drevesa, ki jih presajamo se imenujejo tudi prunus cerasifona nigra, to so v bistvu neke vrste ringloji. Ocenjujem, da so drevesa stara kakšnih 20 let, dosežejo pa lahko starost do 70 let in zrastejo tudi do deset metrov in več, če je primerno vreme in ni škodljivcev seveda, « nam je pojasnila Lena Marion, vodja oddelka za arboristiko družbe Tisa, ki izvaja presaditve.

Drevored, ki stoji ob Vrtcu Ledina, so začasno presadili na lokacijo ob že obnovljenem delu ulice. Delavci so ob nadzoru izkušene arboristke, ki je tudi sama občasno poprijela za lopato, odkopali korenine in jih skrbno zaščitili med transprtom. Prevoz je opravil bager, ki je previdno dvignil drevesa in jih počasi preko Reseljeve ceste prepeljal na kakšnih sto metrov oddaljeno začasno lokacijo.

Začasna presaditev

»Po temeljitem posvetu z arboristi, projektantom in drugimi strokovnimi službami glede možnih načinov ohranitve dreves smo se odločili za začasno presaditev kot najustreznejšo rešitev,« je pojasnila vodja projekta rekonstrukcije Petra Mervar iz občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Drevesa bodo deponirana v posebnem koritu, torej začasno zasajena za obdobje enega leta, in sicer ob zelenici pred Osnovno šolo Toneta Čufarja. Po zaključku obnovitvenih del jih bodo spet zasadili na tedaj že obnovljenem delu ulice.

Danes so presadili tri drevesa, jutri bodo še štiri. Pri tem je zanimivo, da po enem letu posameznega drevesa ne bodo postavili na čisto isto lokacijo, kjer je raslo prej, ampak bodo naredili rošado. Najprej bodo prenovili del ulice ob vrtcu, ki poteka pravokotno na Resljevo cesto. V drugi fazi bodo prenovili del ulice ob Ledina Centru ob Kotnikovi ulici. Tam je še osem dreves iste vrste, ki pa jih ne bodo presadili na začasno lokacijo, ampak na tisto mesto, kjer so stala danes presajena drevesa. Kot smo uspeli izvedeti, zato, ker bo druga polovica dreves presajena samo enkrat, saj je začasno presajanje velik napor za drevo. Drevesa, ki jih presajajo te dni, pa bodo predvidoma septembra naslednje leto posadili na območje, kjer rastejo sedaj. Pri tem naj bi zasadili še dve novi, tako da bo po načrtih na tem območju 17 dreves te vrste.

Drevored gabrov, ki je čisto na robu ulice, ob kompleksu vrtca in centra Ledina, pa je obložen z deskami. Kot so pojasnili na delovišču, bodo ta drevesa ostala na lokaciji, deske pa so namenjene zaščiti pred poškodbami delovnih strojev.

Dva projekta in štiri leta

Na občini napovedujejo tudi, da je na območju predvideno še več zelenja v gredicah in zelenica z zalivalnim sistemom. Opozarjajo še, da bo v času prenove ulice na območju spremenjen prometni režim in dostopi do javnih površin. Izvajalec del je družba KPL, celotna vrednost prenove pa je ocenjena na 1,7 milijona evrov brez DDV, kar je 100 tisoč evrov manj, kot je znašala vrednost prvega projekta. Soinvestitorja projekta sta Javni podjetji Voka Snaga in Energetika Ljubljana.

Po prenovi bo tako celotna ulica imela enovito podobo, takšno torej kot že rekonstruirani del ulice. Zasnova je sicer plod krajinsko-arhitekturno-oblikovalskega studia Krajinaris, prav tako pa bo veljala ista prometna ureditev. Avtomobili bodo imeli omejen dostop, prednost pa bodo imeli pešci in kolesarji ter osebe z oviranostjo. Postavili bodo tudi več stojal za priklenitev koles in uredili območje za odlaganje odpadkov. Oba dela si bosta podobna, postavili pa bodo še betonsko površino za risanje s kredami in izvedbo prireditev, leseno teraso in stole ter vodni element.

