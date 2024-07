V enajstih od 19 restavracij, kolikor so jih obiskali med svojevrtnim poskusom, je brezplačno vodo iz pipe mogoče dobiti. Na zvezi poudarjajo, da je takšna praksa pohvalna in edina pravilna, saj je voda iz pipe bolj trajnostna. »Okoljski vpliv predpakirane vode je vsaj 1400-krat večji kot vpliv vode iz pipe,« so jasni na ZPS.

V dveh restavracijah so ob naročilu vode iz pipe dobili vodo v plastenki, ki so jo poskušali zamenjati, vendar to ni bilo mogoče. Ob vprašanju, zakaj, so naleteli na različne odgovore: »am« »hm« in »tako pač je,« pišejo pri ZPS. V dveh restavracijah so za vodo iz pipe zaračunali postrežnino: v eni je bilo za liter vode potrebno odšteti en evro, v drugi 1,70 evra. Nekateri gostinci namreč menijo, da tudi s postrežbo vode iz pipe nastajajo stroški.

ZPS ugotavlja, da je prodaja vode za nekatere dobičkonosna dejavnost, cena plastenke vode pa je pogosto primerljiva s ceno sladkih pijač, zaradi česar se mnogi odločajo za sladke pijače.

Pozitivno pa so bili presenečeni v Subwayu, kjer so jim ponudili brezplačno vodo iz avtomata, kljub temu da bi lahko prodali vodo v plastenki. Na zvezi opozarjajo, da bi podoben režim lahko ubrali tudi v McDonald’su in KFC. »Nenazadnje imajo kartonaste lončke za sladke pijače, brez težav bi jih lahko uporabili še za vodo iz pipe,« so kritični na zvezi.

Kampanja za brezplačno vodo iz pipe v restavracijah

Ker v Sloveniji še ni zakona, ki bi gostince obvezoval, da vodo iz pipe ponudijo brezplačno, je Zveza potrošnikov Slovenije začela kampanjo, s katero želijo zakonsko urediti dostop do brezplačne vode iz pipe v restavracijah in zdraviliščih. Vlado pozivajo k ustreznim predpisom in zakonom za zagotovitev brezplačne pitne vode.

Zveza izpostavlja tudi nekaj zgledov iz tujine. Francija je z okoljskim zakonom naložila gostinskim lokalom, da morajo na meniju ali drugem vidnem prostoru označiti, da potrošniki lahko zahtevajo brezplačno pitno vodo. Po njihovem mnenju bi morali k pitju vode iz pipe spodbuditi tudi turiste. Pri tem bi se lahko zgledovali po Islandiji, ki je, kot navajajo, brezplačno vodo iz pipe začela oglaševati pod luksuzno blagovno znamko.

