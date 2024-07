Na kranjsko okrožno sodišče je bil danes pred sodnico Nino Prosen vabljen 42-letni državljan Bosne in Hercegovine Emir Bajrektarević, od lani brezposelni oče dveh otrok, ki sicer že trideset let živi na Jesenicah.Državno tožilstvo mu v obtožnici očita poskus uboja, saj naj bi lanskega 28. decembra pozno popoldne med prepirom z nožem in pestmi hudo poškodoval leto dni starejšega Jeseničana Josipa L., s katerim sta bila znanca.

Bajrektarevića, ki na sojenje od krvavega dogodka čaka v priporu v Mariboru, zaradi kadrovskih težav danes niso mogli pripeljati na kranjsko sodišče. Prek video povezave pa je sodnici pojasnil, da ima težave s sluhom in želi biti zato prisoten na sodišču. Ker se glavna obravnava še ni začela, je sodnica Prosen predobravnavni narok vseeno opravila, obtoženemu, ki še ni podal svojega zagovora, pa je zagotovila, da bo lahko prisoten na glavni obravnavi.

Državna tožilka Nika Omahen Ušeničnik je med branjem obtožnice pojasnila, da je obtoženi napadenega z nožem zabodel v hrbet in ga s pestjo tako silovito udaril, da je ta omahnil na tla. Pri tem je žrtvi med drugim poškodoval pljučno krilo, prišlo je tudi do premika srca in zloma osmega rebra. »Njegovo življenje je bilo konkretno ogroženo, preživel pa je zgolj zaradi zaradi pravočasne zdravniške pomoči,« je poudarila državna tožilka.

Mesec dni je bil nepokreten

Zaradi hudih telesnih poškodb naj bi bil Josip L. mesec dni nepokreten, nekatere njegove poškodbe menda še danes niso zaceljene, je zaupal v pismu sodišču. Ker naj bi ga od dogodka naprej pestile tudi duševne težave in nespečnost, je na sodišče podal tudi premoženjsko pravdni zahtevek, v katerem od Bajrektarevića zahteva približno 23 tisoč evrov odškodnine.

Emir Bajrektarević krivde ni priznal in je očitke tožilstva označil za izmišljotine. Tožilka Nika Omahen Ušeničnik o višini predlagane zaporne kazni – ta je za poskus uboja zagrožena od 5 do 15 let – danes ni želela govoriti. Sodnica ni ugodila prošnji obrambe, da bi obtoženemu odpravila pripor in ga nadomestila s hišnim. Poudarila je, da gre za odvisnika od prepovedanih substanc, ki se nasilno odziva in postane nepredvidljiv, če se počuti ogroženega, zato obstaja možnost ponovitvenih dejanj. Glavna obravnava, na kateri bosta svojo plat zgodbe povedala tako Bajrektarević kot Josip L., bo 30. julija.

Spomnimo, da je žrtev krvavega jeseniškega spopada z nožem Josip L. sicer stari znanec policije in sodišč. Pred petnajstimi leti se je na zatožni klopi znašel zato, ker je v jeseniški prodajalni kebaba enajstkrat zabodel sokrajana in ga ubil. Tožilstvo je takrat zaradi naklepnega maščevanja zanj zahtevalo 16 let zapora, a so ga obtožb za umor oprostili zaradi njegove neprištevnosti. Sodbo je kasneje potrdilo tudi višje sodišče.