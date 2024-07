Dolgoletna saga o lovu na podpis najbolj zaželenega napadalca na svetu se je končala. Francoski reprezentant in dosedanji nogometaš pariškega PSG je prvič stopil na zelenico stadiona Santiago Bernabeu v belem dresu madridskega Reala. Tam je 25-letnika z glasnim aplavzom pozdravilo 80 tisoč navijačev belega baleta.

Kylian Mbappé entre dans le Stade Santiago-Bernabéu ! pic.twitter.com/wUTVYhnc5i — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 16, 2024

»Pozdravljamo izjemnega nogometaša, ki se mu bodo izpolnile otroške sanje,« je ob predstavitvi povedal predsednik Real Madrida Florentino Perez. »Danes si tukaj, ker si si to želel. Hvala, ker si se močno potrudil za priložnost nositi ta beli dres.« Perezu, ki je predstavitev označil za zgodovinsko dejanje, je na odru delal družbo Mbappéjev sonarodnjak in nekdanji nogometaš in trener Real Madrida Zinedine Zidan.

KYLIAN MBAPPÉ IN THE REAL MADRID SHIRT! 🤍 pic.twitter.com/7d5RcQGKgI — TC (@totalcristiano) July 16, 2024

»To je neverjeten dan,« se je Mbappé zahvalil občinstvu in klubu. »Odkar sem bil otrok, sem sanjal o igranju za Madrid in danes sem tukaj. To mi pomeni veliko.«

Kylian Mbappé being presented at the Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/wlqV3HXLvG — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) July 16, 2024

Nogometne sladokusce medtem najbolj zanima, kako bo Realov strateg Carlo Ancelotti uspel ob napadalni trojici Vinicius jr., Bellingham in Rodrygo v začetni enajsterici najti še prostor za Mbappéja. Francoz sicer najraje igra na položaju, ki ga je doslej zasedal Vinicius jr. Zna biti, da bodo igrali vsi štirje, prostor za igralca manj pa bo italijanski strateg našel v vezni vrsti. Rotacija bo na sredini v novi sezoni lažja tudi zato, ker se je ob izpadu z evropskega prvenstva upokojil Nemec Toni Kroos.