Po prvem delu sklepnih priprav na Rogli (od 1. do 9. julija), ki so ga končale s porazom na prijateljski tekmi proti Madžarski za zaprtimi vrati z 21:31, dnevu premora in predstavitvi slovenske olimpijske reprezentance v Kopru za Pariz 2024, so se Slovenke v drugem delu najprej v soboto znova pomerile z Madžarkami in v Györu klonile le z golom razlike (26:27). Po prosti nedelji so se dan kasneje zbrale v Ljubljani, kjer bodo ostale do sobotnega popoldanskega letalskega potovanja z Brnika v Pariz. V tem času bodo opravile nekaj treningov skupaj z Brazilkami, s katerimi se bodo na generalki pred odhodom v Francijo pomerile danes ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem.

Kljub dvema porazoma na dveh pripravljalnih obračunih selektor Dragan Adžić ni bil nezadovoljen. »Ker bomo uvodno in tretjo tekmo v Parizu odigrali že ob devetih zjutraj, smo se za enak termin odločili tudi za obračun z Madžarkami na Rogli. Kljub visokemu porazu sem zelo zadovoljen s tem, kako so dekleta – ne glede na zgodnje vstajanje – delovala na igrišču. Poznalo se je, da ima Madžarska za seboj teden ali dva več treningov. Že v Györu smo nekatere stvari odigrali precej bolje kot na Rogli in naša igra počasi že prihaja na svoje mesto, čeprav nam malce nagajajo poškodbe,« je ocenil selektor Dragan Adžić, ki na nobeni tekmi ni mogel računati na popolno zasedbo. Na Rogli je zaradi težav s kolenom manjkala vratarka Amra Pandžić, v Györu pa levoroki Alja Varagić (slabo počutje) in Barbara Lazović (koleno).

Pomoč nekdanjih olimpijk

Slovenke zdaj čaka le še generalka za Pariz z Brazilkami, ki bodo že sedmič zapored nastopile na olimpijskih igrah, njihov največji uspeh pa je peto mesto na domačih igrah v Riu de Janeiru leta 2016. Adžić je prepričan, da je ekipa, ki je sedemkratna zaporedna zmagovalka panameriških iger in ki ima v svojih vrstah tudi Krimovo vratarko Barbaro Arenhart (nobena reprezentantka ne igra v domovini), tekmec po meri. »Gre za dobro in izkušeno reprezentanco, kar je pokazala na nedavni pripravljalni tekmi, ko je v Nemčiji slavila s petimi goli prednosti. Naša ekipa potrebuje takšne tekme, čeprav brazilski slog igre ni preveč podoben tistemu, ki ga gojijo skandinavske ekipe ali Korejke, ki nas čakajo na olimpijskih igrah. A mi se bomo posvečali predvsem svoji igri in dogovorom. Rezultat ne bo primarnega pomena, popraviti pa bomo skušali stvari, ki na Madžarskem niso bile najboljše,« pred dvobojem z ekipo, ki jo od leta 2021 kot selektor vodi Cristiano Silva, napoveduje 54-letni Črnogorec Adžić.

A Slovenke se za krstni olimpijski nastop – v Parizu bodo nastopile kot prva ženska ekipa v slovenskih kolektivnih športih – ne pripravljajo le na treningih in tekmah, ampak tudi na drugih področjih. Z njimi so namreč svoje izkušnje delile tudi tri nekdanje slovenske olimpijke: plavalka Sara Isaković, smučarska tekačica Petra Majdič in rokometašica Alenka Cuderman. Isakovićeva je v Pekingu 2008 osvojila srebrno kolajno, zdaj pa se ukvarja s psihološko pripravo športnikov in športnic, z rokometašicami pa je že sodelovala. Majdičeva, ki se je v Vancouvru 2010 kljub hudi poškodbi prebila do brona, je slovenski tabor obiskala že med pripravami na Rogli, v Ljubljani pa tudi Cudermanova, ki je pred 40 leti v Los Angelesu z Jugoslavijo postala olimpijska prvakinja.

Rokometašice prve v Parizu

Ženska rokometna reprezentanca Slovenije bo v olimpijsko vas v Parizu v soboto dopotovala kot prva izmed športnih odprav iz domovine. To pomeni kar pet dni pred prvo tekmo proti Danski (četrtek, 25. julija ob 9. uri), ki bo torej že dan pred uradno otvoritvijo športnega megadogodka. Nato se bodo Slovenke v skupini A pomerile še z Južno Korejo (28. julij ob 11.00), Nemčijo (30. julij ob 9.00), Norveško (1. avgust ob 21.00) in s Švedsko (3. avgust ob 16. uri). Nasprotnice Brazilk v skupini B bodo Španija, Madžarska, Francija, Nizozemska in Angola, v četrtfinale pa se iz vsake skupine s po šestimi reprezentancami uvrstijo po štiri najboljše.

