»Do volitev ne moremo pričakovati nobene mirovne pobude s strani Trumpa. Lahko pa z gotovostjo trdim, da kmalu po svoji verjetni volilni zmagi ne bo čakal na inavguracijo, ampak bo takoj pripravljen delovati kot mirovni posrednik. Za to ima pripravljene podrobne in dobro izdelane načrte,« je Orban zapisal v pismu, ki ga je poslal predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu in voditeljem članic EU.

»Naša evropska strategija je v imenu čezatlantske enotnosti kopirala provojno politiko ZDA. Nimamo suverene in neodvisne evropske strategije ali političnega akcijskega načrta. Predlagam razpravo o tem, ali je nadaljevanje takšne politike v prihodnosti racionalno,« je še zapisal Orban.

Orbanova nedavna srečanja s Putinom, Xijem in Trumpom so zlasti v EU dvignila veliko prahu, številne zahodne zaveznice pa po navedbah britanskega časnika Financial Times skrbi, da bo njegova podpora pogajanjem med Moskvo in Kijevom v času, ko Rusija še vedno nadzoruje znaten del ukrajinskega ozemlja in na fronti zlagoma napreduje, koristila ruskim oblastem in spodkopala enotnost Zahoda v podpori Ukrajini.

Charles Michel, predsednik Evropskega sveta, Orbanovega pisma še ni komentiral, je pa že pred tem obsodil prizadevanja Madžarske za pogajanja z Rusijo, čeprav brez imen. »Rotirajoče predsedstvo EU nima mandata za pogovore z Rusijo v imenu EU,« je dejal v začetku tega meseca. »Evropski svet je jasen: Rusija je agresor, Ukrajina je žrtev. Nobena razprava o Ukrajini ne more potekati brez Ukrajine.«