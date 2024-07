Nogometni prvoligaši zaključujejo priprave, saj se bo konec tedna začela nova sezona v prvi slovenski ligi. Vodstva klubov pospešeno kadrujejo, a ker prestopni rok za profesionalce v Sloveniji traja do 9. septembra, se obeta še veliko sprememb s prihodi in odhodi igralcev. V prvem krogu bodo igrali Olimpija – Primorje (petek ob 20.15), Radomlje – Koper (sobota ob 17.30), Mura – Nafta (sobota ob 20.15), Maribor – Domžale (nedelja ob 17.30) in Celje – Bravo (nedelja ob 20.15).

Celje: Slovenski prvaki nadaljujejo tam, kjer so končali lansko šampionsko sezono. Še preden so začeli domačo sezono, so navdušili v Evropi, saj so v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov povsem nadigrali estonsko Floro. Od prvokategornikov so izgubili le Rusa Jegorja Pruceva, ki se je vrnil v beograjsko Crveno zvezdo. Med sedmimi novimi igralci so najbolj znani Matija Kavčič (Bravo), ki je bi v lanski sezoni najboljši asistent lige, eden najbolj obetavnih mladih vezistov v Sloveniji Jošt Pišek (Domžale) in hrvaški krilni napadalec Ivan Brnić, ki se po lanskem odmevnem prestopu iz Maribora v Olympiacos (odškodnina 1,3 milijona evrov) v Grčiji ni naigral. Celjani kadrovanja še niso končali, želijo si še zvezdniško okrepitev v napadu. Glede na predstave na evropskem prvenstvu bodo težko zadržali reprezentanta Žana Karničnika.

»Za zdaj sem še tukaj in član Celja. So ljudje, ki delajo na tem področju, da se bo po dobri sezoni in predstavah na EP mogoče zgodil prestop. Klub in menedžerji bodo stvari uredili tako, da bo na koncu najboljše za vse vpletene strani,« je diplomatsko dejal 29-letni Korošec Žan Karničnik. Celje je želel zapustiti tudi napadalec Aljoša Matko, lani najboljši strelec lige in igralec sezone po izboru Dnevnika, a ni prišlo do dogovora s Slovanom iz Bratislave, saj so Celjani želeli, da na stadion Z'dežele pride Hrvat Ivan Tolić. Celje, ki ima za tri enajsterice nogometašev, si želi uvrstiti v enega izmed treh evropskih pokalov. Ruski lastniki javno govorijo o ligi prvakov, realnost sta evropska ali konferenčna liga. Glede na kadrovsko zasedbo bo veliko presenečenje, če Celje ne bo ubranilo naslova prvaka.

Maribora z le dvema okrepitvama

Maribor: Maribor je lansko sezono končala kot najbolj vroča ekipa lige, cilj za novo je dvojna krona, a se zatika pri kadrovanju, kar je povezano tudi s turškimi investitorji, ki šele spoznavajo novo okolje. Športni direktor Maribora Marko Šuler je napovedoval, da bo že na začetku priprav štiri, pet novih igralcev. Zaenkrat sta nova obraza le 17-letni poljski up Karol Borys in 22-letni francoski branilec Bradley M'Bondo, ki še nista v ospredju. Navijači upajo na atraktivne okrepitve, saj je turški investitor Ancun Ilicali član upravnega odbora Fenerbahčeja in lastnik angleškega drugoligaša Hull Cityja.

Maribor se je razšel s šestimi nogometaši: Pihler (Borac Banjaluka), Strajnar (Mura, posoja), Mitrović, Urata, Raifu in Zalokar. »Po tekmah, ki smo jih odigrali med pripravami, je opazno, da je prenos s treningov v tekme dokaj dober. Avtomatizme in principe v igri smo nadgradili ter poskrbeli za nekatere popravke v primerjavi s prejšnjo sezono,« je povedal trener Maribora Ante Šimundža, ki nima mirnega spanca. V osrčju zvezne vrste zaradi kroničnih težav s kolkom nekaj časa ne bo Blaža Vrhovca. Maribor je sezono začel s porazom v kvalifikacijah za ligo Evropa v Plovdivu proti Botevu z 1:2, a je prepričan, da bo jutri v Ljudskem vrtu izničil zaostanek.

Olimpija: Največja novost v Olimpiji je novi španski trener Victor Sanchez, ki ne jamra, ampak je zavihal rokave in ekipa, v kateri sta edina novinca Brazilec Thalisson (Rogaška) in Benjika Caciel iz četrte nemške lige, je zmagala na vseh štirih pripravljalnih tekmah z razliko v golih 9:1. Ljubljančani so na pripravljalnih tekmah igrali všečno, saj trener ne odstopa od španskih idealov z veliko posestjo žoge, kratkimi podajami, vtekanji v prazen prostor, menjavanjem položajev, potrpežljivim iskanjem vrzeli v vrstah nasprotnika in visokem pritisku po izgubljeni žogi. Klub so zapustili Kasa, Bristrić, Posavec in Fadida. Vodstvo kluba upa na prodajo reprezentanta Elšnika, saj nujno potrebuje svež denar v milijonih evrov, a se njegov prestop zapleta. Zaradi varčevanja je ekipa vse priprave opravila v Ljubljani. S trenutnim kadrom Olimpija ni konkurenčna, da bi se borila za dvojno krono. Kvalifikacije za konferenčno ligo bo začela šele v drugem krogu, njen prvi tekmec bo ukrajinsko moštvo Polisja, o katerem pa imajo trenutno zelo malo informacij, znano je le, da bo povratna tekma na Poljskem.

Novi lastnik v Muro poslal štiri Američane

Bravo: Šiškarji, ki so bili prijetno presenečenje lanske sezone, bodo domače tekme igrali v Stožicah. Klub je zapustilo kar osem igralcev, nova obraza sta le obetavni Gašper Jovan (Aluminij) in Portugalec Miguel Rodrigues. Po dobrih predstavah med pripravami (Partizan Beograd 2:1, Spartak Trnava 3:1, MTK Budimpešta 0:0) je Bravo premierni evropski nastop v kvalifikacijah za konferenčno ligo končal s porazom 0:1 doma proti Connahsu iz Walesa. Čeprav so imeli nekateri valižanski nogometaši kakšen kilogram preveč, so bili bolj samozavestni in odločni. Ko smo tekmo gledali s tribune, smo dobili občutek, da nogometaši Brava, ki imajo kratko klop, premalo verjamejo v uspeh. Trdno so odločeni, da jutri v Walesu popravijo vtis.

Koper: V skladu s tradicijo je na Bonifiki veliko prometa. Odšlo je kar 10 igralcev, najbolj znan je Vešner Tičić, ki bo kariero nadaljeval v Rusiji. Novincev je osem, od tega s slovenskih prvoligaških igrišč Sandro Jovanović (Aluminij), Luka Baš (Radomlje) in De Mateo Lovtrić (Rogaška).

Mura: V klubu so se zgodili tektonski premiki, saj je večinski lastnik postal ameriški poslovnež Georg Juncaj (pol leta je deloval že v Gorici), ki je v klubu za svojo podaljšano roko nastavil Agrona Šalja, zato je moral oditi športni direktor Robert Koren, medtem ko je trener zaenkrat ostal Anton Žlogar. Mura je del priprav opravila v Michiganu v ZDA, kjer je Juncaj tudi lastnik tretjeligaškega kluba, iz katerega je v Mursko Soboto poslal štiri povsem neznane igralce (dva sta stara po 29 in dva po 25 let), ki so se priključili treningom prve ekipe. Za šok v klubu je poskrbel 31-letni kapetan Žiga Kous, ki se je v soboto odloči, da konča kariero profesionalnega nogometaša.

Domžale: Klub gre v sezono z novim trenerjem Erikom Merdanovićem, zelo prevetreno ekipo in polno blagajno, saj je odšlo kar 12 igralcev. Odškodnino so prejeli za Topalovića (Inter/Italija, 1 milijon evrov), Piška (Celje, 300.000 evrov), Đžapa (Mahčkala/Rusija 250.000 evrov), Markuša (Hartberg/Avstrija) ... Novih obrazov je osem, od tega trije iz Rogaške. Domžalčani so na pripravljalnih tekmah prikazali zelo dobre predstave.

Nafta rekorder s 15 novimi igralci

Radomlje: Ker Rogaška ni prejela licence, Radomljam ni bilo treba igrati dodatnih kvalifikacij in so ostale prvoligaš. V primerjavo z lansko sezoni v klubu ni več kar desetih nogometašev, medtem ko so novinci trije. Radomljani bodo znova dali priložnost mladim igralcem.

Primorje: Ker ne izpolnjujejo pogojev, bodo Ajdovci po vrnitvi v prvo ligo domače tekme igrali v Novi Gorici za zaprtimi vrati, kar pomeni dodaten strošek 10.000 evrov na tekmo. Klub, v katerem ima pomembno vlogo v Kopru odpuščeni Boško Županović, se krepi iz dneva v dan, do včeraj je bilo na novih obrazov sedem. Ekipa, ki jo vodi trener Milan Anđelković, je na šestih pripravljalnih tekmah doživela prva toliko porazov z razliko v golih 3:25.

Nafta: Lendavčani so odpustili večino igralcev, ki so priigrali vrnitev v prvo ligo in pripeljali kar 15 novih. Veliko jih je iz madžarskega partnerskega kluba ZTE. Lendavčani so na pripravljalnih tekmah pokazali dobro podobo.