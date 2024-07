Posnetek bičanja je zaokrožil po družbenih omrežjih in sprožil ogorčenje v Italiji. Na posnetku je videti, kako voznik z jeklenim koncem pasa biča migrantke in jih sili, da izstopijo iz njegovega tovornjaka. Policija je že sprožila preiskavo in skuša ugotoviti identiteto voznika.

»Če bi ga ujeli z ženskami v tovornjaku, bi ga lahko v Franciji obtožili sodelovanja pri prevozu migrantov. Toda način, kako je ravnal z ženskami, je popolnoma nesprejemljiv,« so povedali italijanski preiskovalci.

Tudi namestnik direktorja italijanske Karitas Paolo Valente, čigar organizacija je sicer pred tem skrbela za 13 migrantk iz Eritreje, je izrazil ogorčenje. »Videoposnetek je presenetljiv zaradi obupa žensk in nasilja voznika tovornjaka,« je dodal.