Let Eurowings EW8470 je v ponedeljek vzletel iz Berlina okoli 8. ure po lokalnem času. Približno pol ure po vzletu se je vrnil na berlinsko letališče. Iz podjetja Eurowings so sporočili, da je bilo zaradi neznanega vonja v kabini potrebno zasilno pristati. »Razglašena je bila izredna letalske situacija,« so še sporočili.

Gasilska posadka je po pristanku pregledala letalo in ugotovila, da v kabini ni bilo ne dima ne ognja. Kaj je bil vzrok neznanega vonja, še ni znano. Podjetje Eurowings je zagotovilo, da potniki in posadka niso bili v nevarnosti in dodajajo, da je v podjetju varnost vedno na prvem mestu.

Kot so sporočili s podjetja, so za potnike organizirali nadomestni let in bone za hrano, vendar se je nekaj potnikov oglasilo na družbenem omrežju X in zanikalo povedano. Potniki so zapisali, da jih po zasilnem pristanku ni pričakal predstavnik letalske družbe, prav tako niso bili deležni pomoči pri iskanju novega leta.

EW8470 smelly smoke in the cabin, plane evacuated and NO ONE to offer a sliver of advice in the airport. Disgraceful! pic.twitter.com/y1Ny5oYqMJ — Gareth Davies (@mrgarethrdavies) July 15, 2024

Flight EW8470 made an unscheduled return to Berlin this morning due to an undefined smell in the cabin. The aircraft was subsequently inspected without any findings. As a result, the flight will be delayed and all passengers have already been informed by SMS. — Eurowings (@eurowings) July 15, 2024

»Nihče od osebja ni pojasnil, kaj se je zgodilo, zato prosim pojasnite,« je zapisal eden izmed potnikov.